Дальность 1000 км: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

На Dubai Airshow показали новую ударную систему на базе ракеты LCCM Mk2.

Новая белорусская газета / Коллаж: Главред, фото: European Defense Review / EDR Magazine

На выставке Dubai Airshow представили ударную систему на базе дешёвой крылатой ракеты LCCM Mk2

Есть признаки, что ракета может быть белорусской разработкой для России

Ракета создавалась с учётом опыта войны в Украине

Компания E-System Solutions на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Как пишет Defense Express, эта ракета может быть специальной разработкой Беларуси для россиян.

В качестве доказательства аналитики указывают то, что производитель ракеты — E-System Solutions — заявлен как "белорусско-эмиратская компания". Однако один из российских пропагандистских ресурсов позиционирует эту компанию как "недавно основанную специалистами из РБ и ОАЭ" и которая "до сих пор не демонстрировала заметных успехов".

Журналисты отмечают, что ранее в этом году сообщалось, что белорусская компания с тем же названием показала макет зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ2К". Вполне вероятно, что речь идет об одной и той же компании.

Новая белорусская ракета / Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Учитывая, что в E-System Solutions заявляют, что их ракета LCCM Mk2 была создана с учетом опыта "украинского театра военных действий", не исключено, что она разрабатывалась с привлечением российских специалистов.

Технические характеристики белорусской ракеты

Дальность, на которую может бить эта ракета, составляет 500-1000 км, при этом боевая часть в зависимости от дальности составляет 25-50 кг.

"То есть речь идет о попытке вписаться в "тренд" на дешевые крылатые ракеты, разработка которых сейчас приобретает популярность на западе, и среди всего в Соединенных Штатах, где ищут действительно дешевых возможностей для поражения целей на значительные расстояния", — отметили в Defense Express.

Длина ракеты — 3,15 метра, размах крыльев — 2,5 метра, скорость до 600 км/ч, максимальная высота полета — до 11 500 метров. Тип системы наведения, которую использует ракета LCCM Mk2, не разглашается.

Ракета предназначена для использования как с наземных платформ (катапульты, пусковая на шасси легкобронированных машин и контейнерная пусковая), так и с кораблей.

На сегодня известно, что в компании завершили разработку комплекса и крылатой ракеты и в ближайшее время должны пройти его испытания.

Новая белорусская ракета / Фото: European Defense Review / EDR Magazine

