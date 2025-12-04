Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

Юрий Берендий
4 декабря 2025, 10:58
1214
Президент Франции Макрон и лидер КНР провели переговоры в Пекине, среди тем обсуждений была и война России против Украины и пути ее завершения.
Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин
Макрон в Пекине предложил решение по войне России против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Макрон предложил мораторий на удары по украинской энергетике
  • Президент Франции призвал Пекин повлиять на Москву для завершения войны
  • Глава КНР выразил надежду на достижение справедливого мира

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на удары России по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров, передает Укринформ.

"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки достичь как минимум прекращения огня в формате моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы", - сказал Макрон.

видео дня

Он выразил надежду, что Китай поддержит эту инициативу и присоединится к сотрудничеству с европейскими странами ради стабильности и защиты международного права.

Макрон подчеркнул, что российская агрессия против Украины создает серьезные риски для безопасности Европы, и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву для содействия установлению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает любые шаги, направленные на установление мира в Украине, и надеется на достижение справедливой и устойчивой договоренности путем переговоров.

"Что касается "украинского кризиса" (так в КНР официально называют войну - ред.), Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны конфликта через диалог и переговоры достигнут справедливого, долговременного, обязательного к исполнению и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - указал он.

Он подчеркнул, что Китай и в дальнейшем будет выполнять конструктивную роль в политическом урегулировании и решительно отрицать любые попытки перекладывать на него ответственность или дискредитировать страну - очевидно, имея в виду упреки относительно масштабной экономической помощи России, которая позволяет ей продолжать войну.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Реально ли привлечь Китай к процессу прекращения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, в ближайшей перспективе Эммануэлю Макрону, вероятно, не удастся привлечь Китай к активному участию в урегулировании войны в Украине или убедить Москву изменить свою позицию. В то же время в среднесрочном измерении Европа имеет больше шансов найти общий язык с Пекином, чем Соединенные Штаты, ведь Китай рассматривает Америку как стратегического соперника - особенно в контексте политики Дональда Трампа. Об этом в интервью Главреду отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он пояснил, что отношение Китая к Европе существенно отличается. По его словам, Пекин видит в европейских странах прежде всего экономического партнера и важный премиальный рынок, где китайская продукция может продаваться с высокой маржой. Именно этим частично объясняется поддержка России со стороны Китая в войне против Украины.

Эксперт также напомнил, что Ван И более двух месяцев назад прямо заявлял, что Китай не может допустить поражения России, поскольку эта война оттягивает американские ресурсы на Европу и не даёт США полностью сосредоточиться на защите Тайваня и своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Но это - лишь половина уравнения. Вторая же заключается в том, что война России против Украины, которую Китай поддерживает, потенциально экономически ослабляет Европу. Ведь, во-первых, она лишила ЕС дешевых российских энергоносителей, которые Москва использовала как гибридное оружие. Во-вторых, она заставила переориентировать европейские экономики на военные рельсы, что отбирает ресурс у гражданских секторов. Это означает потенциальный дефицит отдельных товаров широкого потребления или повышение цен", - отметил Жовтенко.

Политика Китая в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Китай с рабочим визитом, главной целью которого является попытка убедить китайское руководство повлиять на Кремль для прекращения боевых действий в Украине. Об этом сообщает La Tribune.

Несмотря на частичное смягчение таможенных тарифов, торговое противостояние между США и Китаем продолжается. По словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Пекин не будет жертвовать своими отношениями с США и доступом к американскому рынку ради уступок в сторону России.

В то же время существует только один человек в мире, способный реально заставить Владимира Путина остановить войну против Украины, и это вовсе не президент США Дональд Трамп. Как отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, завершить войну может лидер Китая Си Цзиньпин - достаточно одного его звонка российскому руководителю.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

КНР мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

12:00Фронт
"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

11:40Украина
Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

11:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Последние новости

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

"Киевстар" повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить украинцам

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

11:16

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчасВидео

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
11:07

Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

11:02

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

10:58

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

10:53

Ключ — для переезда, сердце — для любви: что повесить на ёлку, чтобы желания сбылисьВидео

Реклама
10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

Реклама
08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

04:41

Под крышкой или без: повара определили правильный способ приготовления супа

03:30

Богатство на пороге: для каких знаков зодиака наступит время процветания

02:33

Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой ТаиландаВидео

02:00

Три нововведения для образования от Кабмина: кому стоит ожидать поддержки

01:56

Как приготовить идеальные яйца пашот без сковородки: метод профессионального повара

01:30

90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

01:11

Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

00:52

Встреча в Москве и "желание" Путина: Трамп впервые прокомментировал переговоры

00:00

Эффективнее побелки: простой способ уберечь деревья от мороза и грызуновВидео

03 декабря, среда
23:57

Как отчистить плиту до идеального блеска: один раствор справляется лучше химии

23:45

Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

Реклама
22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять