Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

О чем говорится в материале:
- Макрон предложил мораторий на удары по украинской энергетике
- Президент Франции призвал Пекин повлиять на Москву для завершения войны
- Глава КНР выразил надежду на достижение справедливого мира
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на удары России по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров, передает Укринформ.
"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки достичь как минимум прекращения огня в формате моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы", - сказал Макрон.видео дня
Он выразил надежду, что Китай поддержит эту инициативу и присоединится к сотрудничеству с европейскими странами ради стабильности и защиты международного права.
Макрон подчеркнул, что российская агрессия против Украины создает серьезные риски для безопасности Европы, и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву для содействия установлению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН.
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает любые шаги, направленные на установление мира в Украине, и надеется на достижение справедливой и устойчивой договоренности путем переговоров.
"Что касается "украинского кризиса" (так в КНР официально называют войну - ред.), Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны конфликта через диалог и переговоры достигнут справедливого, долговременного, обязательного к исполнению и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - указал он.
Он подчеркнул, что Китай и в дальнейшем будет выполнять конструктивную роль в политическом урегулировании и решительно отрицать любые попытки перекладывать на него ответственность или дискредитировать страну - очевидно, имея в виду упреки относительно масштабной экономической помощи России, которая позволяет ей продолжать войну.
Реально ли привлечь Китай к процессу прекращения войны - мнение эксперта
Как писал Главред, в ближайшей перспективе Эммануэлю Макрону, вероятно, не удастся привлечь Китай к активному участию в урегулировании войны в Украине или убедить Москву изменить свою позицию. В то же время в среднесрочном измерении Европа имеет больше шансов найти общий язык с Пекином, чем Соединенные Штаты, ведь Китай рассматривает Америку как стратегического соперника - особенно в контексте политики Дональда Трампа. Об этом в интервью Главреду отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.
Он пояснил, что отношение Китая к Европе существенно отличается. По его словам, Пекин видит в европейских странах прежде всего экономического партнера и важный премиальный рынок, где китайская продукция может продаваться с высокой маржой. Именно этим частично объясняется поддержка России со стороны Китая в войне против Украины.
Эксперт также напомнил, что Ван И более двух месяцев назад прямо заявлял, что Китай не может допустить поражения России, поскольку эта война оттягивает американские ресурсы на Европу и не даёт США полностью сосредоточиться на защите Тайваня и своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Но это - лишь половина уравнения. Вторая же заключается в том, что война России против Украины, которую Китай поддерживает, потенциально экономически ослабляет Европу. Ведь, во-первых, она лишила ЕС дешевых российских энергоносителей, которые Москва использовала как гибридное оружие. Во-вторых, она заставила переориентировать европейские экономики на военные рельсы, что отбирает ресурс у гражданских секторов. Это означает потенциальный дефицит отдельных товаров широкого потребления или повышение цен", - отметил Жовтенко.
Политика Китая в отношении войны России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Китай с рабочим визитом, главной целью которого является попытка убедить китайское руководство повлиять на Кремль для прекращения боевых действий в Украине. Об этом сообщает La Tribune.
Несмотря на частичное смягчение таможенных тарифов, торговое противостояние между США и Китаем продолжается. По словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Пекин не будет жертвовать своими отношениями с США и доступом к американскому рынку ради уступок в сторону России.
В то же время существует только один человек в мире, способный реально заставить Владимира Путина остановить войну против Украины, и это вовсе не президент США Дональд Трамп. Как отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, завершить войну может лидер Китая Си Цзиньпин - достаточно одного его звонка российскому руководителю.
Другие новости:
- Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админздание
- Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить
- Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров
О персоне: Тарас Жовтенко
Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.
Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.
Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред