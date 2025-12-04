Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

Президент Франции Макрон и лидер КНР провели переговоры в Пекине, среди тем обсуждений была и война России против Украины и пути ее завершения.

Макрон в Пекине предложил решение по войне России против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

Макрон предложил мораторий на удары по украинской энергетике

Президент Франции призвал Пекин повлиять на Москву для завершения войны

Глава КНР выразил надежду на достижение справедливого мира

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести мораторий на удары России по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров, передает Укринформ.

"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки достичь как минимум прекращения огня в формате моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы", - сказал Макрон. видео дня

Он выразил надежду, что Китай поддержит эту инициативу и присоединится к сотрудничеству с европейскими странами ради стабильности и защиты международного права.

Макрон подчеркнул, что российская агрессия против Украины создает серьезные риски для безопасности Европы, и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву для содействия установлению справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает любые шаги, направленные на установление мира в Украине, и надеется на достижение справедливой и устойчивой договоренности путем переговоров.

"Что касается "украинского кризиса" (так в КНР официально называют войну - ред.), Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны конфликта через диалог и переговоры достигнут справедливого, долговременного, обязательного к исполнению и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - указал он.

Он подчеркнул, что Китай и в дальнейшем будет выполнять конструктивную роль в политическом урегулировании и решительно отрицать любые попытки перекладывать на него ответственность или дискредитировать страну - очевидно, имея в виду упреки относительно масштабной экономической помощи России, которая позволяет ей продолжать войну.

Позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Реально ли привлечь Китай к процессу прекращения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, в ближайшей перспективе Эммануэлю Макрону, вероятно, не удастся привлечь Китай к активному участию в урегулировании войны в Украине или убедить Москву изменить свою позицию. В то же время в среднесрочном измерении Европа имеет больше шансов найти общий язык с Пекином, чем Соединенные Штаты, ведь Китай рассматривает Америку как стратегического соперника - особенно в контексте политики Дональда Трампа. Об этом в интервью Главреду отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он пояснил, что отношение Китая к Европе существенно отличается. По его словам, Пекин видит в европейских странах прежде всего экономического партнера и важный премиальный рынок, где китайская продукция может продаваться с высокой маржой. Именно этим частично объясняется поддержка России со стороны Китая в войне против Украины.

Эксперт также напомнил, что Ван И более двух месяцев назад прямо заявлял, что Китай не может допустить поражения России, поскольку эта война оттягивает американские ресурсы на Европу и не даёт США полностью сосредоточиться на защите Тайваня и своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Но это - лишь половина уравнения. Вторая же заключается в том, что война России против Украины, которую Китай поддерживает, потенциально экономически ослабляет Европу. Ведь, во-первых, она лишила ЕС дешевых российских энергоносителей, которые Москва использовала как гибридное оружие. Во-вторых, она заставила переориентировать европейские экономики на военные рельсы, что отбирает ресурс у гражданских секторов. Это означает потенциальный дефицит отдельных товаров широкого потребления или повышение цен", - отметил Жовтенко.

Политика Китая в отношении войны России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Китай с рабочим визитом, главной целью которого является попытка убедить китайское руководство повлиять на Кремль для прекращения боевых действий в Украине. Об этом сообщает La Tribune.

Несмотря на частичное смягчение таможенных тарифов, торговое противостояние между США и Китаем продолжается. По словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Пекин не будет жертвовать своими отношениями с США и доступом к американскому рынку ради уступок в сторону России.

В то же время существует только один человек в мире, способный реально заставить Владимира Путина остановить войну против Украины, и это вовсе не президент США Дональд Трамп. Как отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, завершить войну может лидер Китая Си Цзиньпин - достаточно одного его звонка российскому руководителю.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

