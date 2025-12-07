Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины: в NYT раскрыли подробности

Как подтверждают карты боевых действий, аналитики и солдаты, в последние недели российские войска достигли успехов на нескольких направлениях.

https://glavred.info/war/situaciya-na-pole-boya-skladyvaetsya-ne-v-polzu-ukrainy-v-nyt-raskryli-podrobnosti-10721948.html Ссылка скопирована

Войска РФ продвигаются на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Главное из новости:

видео дня

РФ продвигается на нескольких направлениях, давление растет

Покровск и Мирноград под угрозой окружения

Россия ведет войну на истощение, используя превосходство в дронах и живой силе

Российские войска продолжают продвигаться на ключевых участках фронта, что существенно усложняет положение Украины и позволяет Кремлю занимать все более жесткую позицию в любых потенциальных переговорах.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на аналитиков и военных на местах.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отмечает, что ситуация для Украины становится критической:

"Россияне имеют реальное преимущество... Украина не собирается сдаваться, но выглядит достаточно истощенной, чтобы Москва почувствовала возможность диктовать условия".

За последние недели российские войска продвинулись на нескольких направлениях:

почти завершили окружение Покровска и Мирнограда;

активизировали наступление в южной части Запорожья;

давят на Купянск и район Северска.

Кастехельми признает, что будущее выглядит "очень мрачным", а четкого выхода из ситуации он не видит.

Линия обороны истощается

Украинские военные подтверждают, что с осени фронт начал проседать. Оператор БПЛА Игорь рассказывает, что оборона разрушается из-за истощения, а российские "Молнии" и рои мини-дронов-камикадзе создают постоянное давление.

В то же время Украина пока не имеет аналогов этих систем в массовом производстве.

Под ударом - не только Покровск

Россия одновременно атакует Константиновку, Лиман и другие города Донецкой области. Капитан Олег Войцеховский, чья часть расположена неподалеку Лимана, говорит, что обстрелы и атаки не прекращаются ни на минуту, а интенсивность боев за последние два месяца только возросла.

Покровск остается самой горячей точкой. По словам Максима Бакулина из Нацгвардии, город превратился в зону хаоса, где невозможно эвакуировать погибших.

Пока Украина концентрирует силы на этом направлении, российские войска пытаются прорвать оборону в других секторах, в частности на юго-востоке Запорожья. Резервы, переброшенные туда, лишь частично сдерживают наступление.

Командир взвода Олег описывает ситуацию как критическую:

"Дороги стали смертельными ловушками из-за дронов... Если нас трое - их тридцать".

Зима может замедлить, но не остановить врага

Холодная пора традиционно усложняет маневры для обеих сторон, но доминирование дронов делает массированные атаки почти невозможными. В то же время Россия, по оценкам аналитиков, готова и дальше бросать в бой огромные человеческие ресурсы, ведя войну на истощение.

Кастехельми подытоживает:

"Россия пытается медленно, но системно сломать Украину военным путем".

Существует ли угроза нового наступления РФ - оценка эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, пока Кремль не имеет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в Донецкой области российские силы не оставляют попыток взять Мирноград в окружение. В городе остаются как военнослужащие Украины, так и мирные жители.

Что касается Харьковской области, начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российская армия продвигается внутри Волчанска, пытаясь закрепиться среди руин. Хотя город подвергся почти полному уничтожению, украинские защитники продолжают удерживать позиции в его южных и западных секторах.

По словам командира 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгения Ласийчука, обстановка в районе Покровска остается тяжелой: оккупанты пытаются прорвать линию обороны и осуществить обход города с флангов. В то же время ситуация у Мирнограда, несмотря на свою сложность, остается под контролем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред