Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

Современные технологии производства делают лобовое стекло автомобиля устойчивым к экстремальным температурам. Но оно все еще может треснуть зимой из-за неправильных действий водителя.
Главред решил разобраться, почему трескается лобовое стекло в автомобиле.
Из-за чего трескается лобовое стекло
Эксперты ресурса Твоя машина говорят, что лобовое стекло действительно может находиться под угрозой, если не соблюдать определенные правила.
В частности, они назвали причины, которые убивают лобовое стекло:
- Резкий перепад температур. Любое стекло, даже самое качественное, при резком перепаде температур может получить повреждения. Как правило, с такой ситуацией водители сталкиваются, когда после морозной ночи включают печку на максимальную мощность и сразу направляют вентиляцию на стекло, чтобы его разморозить.
- Горячая вода на обледенелом стекле. Некоторые водители используют лайфхак с горячей водой, чтобы разморозить окно. Однако наливание почти кипятка на холодное стекло создает экстремальный термический стресс. Последствия от такого резкого перепада температур могут быть хуже, чем от сильного обогрева салона.
- Чрезмерное усилие во время очистки. Использование скребка с чрезмерной силой, когда лед сильно примерз, представляет двойной риск. Из-за низких температур материал становится более хрупким, и даже небольшого усилия достаточно, чтобы не просто поцарапать поверхность, но и образовать микротрещину, которая разрастется.
Как сохранить лобовое стекло целым
Эксперты говорят, что важно начинать обогрев стекла на средней мощности и плавно переводить потоки воздуха на поверхность.
Также можно приобрести специальные средства для размораживания, чтобы забыть о металлических скребках.
Что самое важное, не стоит игнорировать даже малые повреждения, ведь они могут разрастаться, особенно зимой.
