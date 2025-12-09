Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

Даже старые и популярные лайфхаки могут быть опасными для автомобиля.

Трещины на лобовом стекле зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что может вызвать трещины на лобовом стекле

Что не стоит делать в морозную погоду

Современные технологии производства делают лобовое стекло автомобиля устойчивым к экстремальным температурам. Но оно все еще может треснуть зимой из-за неправильных действий водителя.

Главред решил разобраться, почему трескается лобовое стекло в автомобиле.

Из-за чего трескается лобовое стекло

Эксперты ресурса Твоя машина говорят, что лобовое стекло действительно может находиться под угрозой, если не соблюдать определенные правила.

В частности, они назвали причины, которые убивают лобовое стекло:

Резкий перепад температур. Любое стекло, даже самое качественное, при резком перепаде температур может получить повреждения. Как правило, с такой ситуацией водители сталкиваются, когда после морозной ночи включают печку на максимальную мощность и сразу направляют вентиляцию на стекло, чтобы его разморозить.

Любое стекло, даже самое качественное, при резком перепаде температур может получить повреждения. Как правило, с такой ситуацией водители сталкиваются, когда после морозной ночи включают печку на максимальную мощность и сразу направляют вентиляцию на стекло, чтобы его разморозить. Горячая вода на обледенелом стекле. Некоторые водители используют лайфхак с горячей водой, чтобы разморозить окно. Однако наливание почти кипятка на холодное стекло создает экстремальный термический стресс. Последствия от такого резкого перепада температур могут быть хуже, чем от сильного обогрева салона.

Чрезмерное усилие во время очистки. Использование скребка с чрезмерной силой, когда лед сильно примерз, представляет двойной риск. Из-за низких температур материал становится более хрупким, и даже небольшого усилия достаточно, чтобы не просто поцарапать поверхность, но и образовать микротрещину, которая разрастется.

Как сохранить лобовое стекло целым

Эксперты говорят, что важно начинать обогрев стекла на средней мощности и плавно переводить потоки воздуха на поверхность.

Также можно приобрести специальные средства для размораживания, чтобы забыть о металлических скребках.

Что самое важное, не стоит игнорировать даже малые повреждения, ведь они могут разрастаться, особенно зимой.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

