Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

Мария Николишин
9 декабря 2025, 16:30
Даже старые и популярные лайфхаки могут быть опасными для автомобиля.
Трещины на лобовом стекле зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что может вызвать трещины на лобовом стекле
  • Что не стоит делать в морозную погоду

Современные технологии производства делают лобовое стекло автомобиля устойчивым к экстремальным температурам. Но оно все еще может треснуть зимой из-за неправильных действий водителя.

Главред решил разобраться, почему трескается лобовое стекло в автомобиле.

Из-за чего трескается лобовое стекло

Эксперты ресурса Твоя машина говорят, что лобовое стекло действительно может находиться под угрозой, если не соблюдать определенные правила.

В частности, они назвали причины, которые убивают лобовое стекло:

  • Резкий перепад температур. Любое стекло, даже самое качественное, при резком перепаде температур может получить повреждения. Как правило, с такой ситуацией водители сталкиваются, когда после морозной ночи включают печку на максимальную мощность и сразу направляют вентиляцию на стекло, чтобы его разморозить.
  • Горячая вода на обледенелом стекле. Некоторые водители используют лайфхак с горячей водой, чтобы разморозить окно. Однако наливание почти кипятка на холодное стекло создает экстремальный термический стресс. Последствия от такого резкого перепада температур могут быть хуже, чем от сильного обогрева салона.
  • Чрезмерное усилие во время очистки. Использование скребка с чрезмерной силой, когда лед сильно примерз, представляет двойной риск. Из-за низких температур материал становится более хрупким, и даже небольшого усилия достаточно, чтобы не просто поцарапать поверхность, но и образовать микротрещину, которая разрастется.

Как сохранить лобовое стекло целым

Эксперты говорят, что важно начинать обогрев стекла на средней мощности и плавно переводить потоки воздуха на поверхность.

Также можно приобрести специальные средства для размораживания, чтобы забыть о металлических скребках.

Что самое важное, не стоит игнорировать даже малые повреждения, ведь они могут разрастаться, особенно зимой.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
