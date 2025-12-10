Президент Финляндии сделал заявление о прекращении войны в Украине

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо, считает Александр Стубб.

Александр Стубб рассказал о финальной стадии мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: 53 омбр, president.gov.ua

Кратко:

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с 2022 года

Стороны "достаточно близки к соглашению"

Мирный пакет состоит из трёх документов

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом во время выступления в Хельсинки 9 декабря заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Мы достаточно близки к соглашению", - цитирует Стубба Bloomberg.

По его словам, мирные переговоры включают три отдельных документ:

Первый документ является рамочным. Это план из 20 пунктов, который обсуждался между европейскими лидерами.

Второй документ касается гарантий безопасности Украины и обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими представителями и европейскими структурами безопасности.

Третий документ сосредоточен на восстановлении Украины после войны.

По словам Стубба, предыдущая версия рамочного соглашения состояла из 28 пунктов. Часть предложений, касающаяся европейской безопасности, была "абсолютно неприемлемой" для Финляндии. Сейчас переговоры перешли на стадию, когда условия соглашения выглядят более приемлемыми.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана". Он подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент У Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

