Номинированный на премию "Грэмми" оперный певец Джубилант Сайкс был зарезан в своем доме в Лос-Анджелесе в понедельник, и, по данным полиции, его сын был арестован в связи с убийством.
Полиция сообщила, что в понедельник вечером они отреагировали на сообщение о "нападении" в доме Сайкса в Санта-Монике после звонка в службу 911 от неизвестного лица, пишет TMZ.
Полиция сообщила, что его 31-летний сын Мика находился в доме и был арестован в связи с убийством, после чего помещен в тюрьму округа Лос-Анджелес по подозрению в убийстве. Он содержится под стражей под залог в 2 миллиона долларов.
Полиция Санта-Моники передаст дело прокурорам Лос-Анджелеса для рассмотрения вопроса о предъявлении уголовных обвинений. Мотив убийства пока не разглашается.
Сообщается, что за свою блестящую карьеру Джубилант выступал на самых знаковых площадках страны, включая Карнеги-холл, Голливудскую чашу и Центр Кеннеди. Ему был 71 год.
О персоне: Джубилант Сакс
Джубилант Сакс - был американским оперным певцом-баритоном.
Он исполнил роль Священника в номинированной на премию Грэмми записи 2009 года "Мессы" Леонарда Бернштейна с хором Университета Моргана и Балтиморским симфоническим оркестром под управлением Марин Олсоп для лейбла Naxos Records.
Сайкс был найден зарезанным в своем доме в Санта-Монике после предполагаемой семейной ссоры 8 декабря 2025 года. Его сын был арестован и обвинен. Сайксу был 71 год.
