Оперный певец был найден изуродованным в своем доме: арестовали сына

Сообщается, что накануне в доме певца была ссора.

https://glavred.info/starnews/opernyy-pevec-byl-nayden-izurodovannym-v-svoem-dome-arestovali-syna-10722779.html Ссылка скопирована

Убит легендарный оперный певец / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с певцом

Кого подозревают в убийстве

Номинированный на премию "Грэмми" оперный певец Джубилант Сайкс был зарезан в своем доме в Лос-Анджелесе в понедельник, и, по данным полиции, его сын был арестован в связи с убийством.

Полиция сообщила, что в понедельник вечером они отреагировали на сообщение о "нападении" в доме Сайкса в Санта-Монике после звонка в службу 911 от неизвестного лица, пишет TMZ.

видео дня

Полиция сообщила, что его 31-летний сын Мика находился в доме и был арестован в связи с убийством, после чего помещен в тюрьму округа Лос-Анджелес по подозрению в убийстве. Он содержится под стражей под залог в 2 миллиона долларов.

В смерти певца подозревают его сына / Фото Википедия

Полиция Санта-Моники передаст дело прокурорам Лос-Анджелеса для рассмотрения вопроса о предъявлении уголовных обвинений. Мотив убийства пока не разглашается.

Сообщается, что за свою блестящую карьеру Джубилант выступал на самых знаковых площадках страны, включая Карнеги-холл, Голливудскую чашу и Центр Кеннеди. Ему был 71 год.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская известная певица Мария Яремчук, которая отказалась от публичного способа жизни и редко появляется в соцсетях, сделала исключение и вышла на связь.

Ранее также российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, показала, как украсила елку к праздникам.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джубилант Сакс Джубилант Сакс - был американским оперным певцом-баритоном. Он исполнил роль Священника в номинированной на премию Грэмми записи 2009 года "Мессы" Леонарда Бернштейна с хором Университета Моргана и Балтиморским симфоническим оркестром под управлением Марин Олсоп для лейбла Naxos Records. Сайкс был найден зарезанным в своем доме в Санта-Монике после предполагаемой семейной ссоры 8 декабря 2025 года. Его сын был арестован и обвинен. Сайксу был 71 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред