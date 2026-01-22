Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

О чем идет речь в материале:
- Отключения света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня 23 января
- Для промышленности будут действовать 5 очередей отключений
Завтра, 23 января, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Об этом сообщили в Запорожьеоблэнерго и опубликовали графики отключений на 23 января.
По команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 23 января в Запорожской области будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Время обесточивания будет определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут на переключение.
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 23 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Кроме того, в течение всего дня — с 00:00 до 24:00 — будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для пяти очередей.
В облэнерго отметили, что в случае поступления новых указаний от "Укрэнерго" графики будут оперативно скорректированы, а обо всех изменениях будут сообщать на официальных информационных ресурсах и на сайте в разделе о стабилизационных отключениях, где также опубликованы списки адресов по очередям и сервисы для жителей Запорожья по проверке своей очереди и причин отсутствия электроснабжения.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, МВД обратилось к гражданам с просьбой заранее сформировать запас воды и продуктов на несколько суток в связи с действием чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
Энергосистема Киева продолжает работать в сложных условиях, однако специалисты уже подготовили технические решения, которые должны позволить перейти от аварийных отключений к более жестким, но предсказуемым графикам. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, реализовать этот переход планируют в ближайшие дни.
В то же время столица пока не вернулась к почасовым графикам отключения электроэнергии. В ДТЭК отметили, что пока это невозможно из-за дефицита электроэнергии, поэтому в ближайшее время восстановление ГПВ в Киеве не ожидается.
Другие новости:
- Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой
- Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности
- 16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред