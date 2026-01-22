Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

В Запорожской области 23 января введут графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности в соответствии с указаниями НЭК "Укрэнерго".

Отключение света в Запорожье - графики на 23 января для Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Отключения света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня 23 января

Для промышленности будут действовать 5 очередей отключений

Завтра, 23 января, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Об этом сообщили в Запорожьеоблэнерго и опубликовали графики отключений на 23 января.

По команде НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 23 января в Запорожской области будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Время обесточивания будет определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут на переключение.

Графики отключений света Запорожская область 23 января / Скриншот

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 23 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кроме того, в течение всего дня — с 00:00 до 24:00 — будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме для пяти очередей.

В облэнерго отметили, что в случае поступления новых указаний от "Укрэнерго" графики будут оперативно скорректированы, а обо всех изменениях будут сообщать на официальных информационных ресурсах и на сайте в разделе о стабилизационных отключениях, где также опубликованы списки адресов по очередям и сервисы для жителей Запорожья по проверке своей очереди и причин отсутствия электроснабжения.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, МВД обратилось к гражданам с просьбой заранее сформировать запас воды и продуктов на несколько суток в связи с действием чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Энергосистема Киева продолжает работать в сложных условиях, однако специалисты уже подготовили технические решения, которые должны позволить перейти от аварийных отключений к более жестким, но предсказуемым графикам. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, реализовать этот переход планируют в ближайшие дни.

В то же время столица пока не вернулась к почасовым графикам отключения электроэнергии. В ДТЭК отметили, что пока это невозможно из-за дефицита электроэнергии, поэтому в ближайшее время восстановление ГПВ в Киеве не ожидается.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

