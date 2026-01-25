Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Войска РФ безрезультатно пытаются усилить давление и создать буферную зону вдоль украинской границы на Слобожанском направлении, указали в ВСУ.

Россияне пошли на прорыв границы - в ВСУ назвали цель оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

Россияне пытаются расширить плацдармы для наступления вглубь Украины

Враг пытается прорвать границу на нескольких направлениях

Силы обороны сдерживают наступление врага

Российские оккупационные силы продолжают пытаться выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области. Наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска, где боевые действия не прекращаются. Об этом в эфире телеканала"Мы-Украина" рассказал руководитель управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что общий уровень боевой активности в зоне ответственности остается стабильным и в среднем составляет от 15 до 20 боевых столкновений в сутки. Чаще всего бои идут в окрестностях Волчанска, а также на Лиманском направлении.

Лиман / Инфографика: Главред

По словам Трегубова, бои продолжаются и непосредственно в Купянске, в то же время российские войска продолжают попытки продвижения вблизи государственной границы. Он подчеркнул, что ситуацию нельзя назвать спокойной, хотя интенсивность действий на этом направлении несколько ниже, чем на отдельных других участках фронта.

"Сохраняется все же определенная опасность того, что россияне все же попытаются как-то прорвать и найти слабое место на границе, раз. И сохраняется большое давление на Лиманском направлении, два", - указал он.

По словам Трегубова, российское военное руководство пытается создать так называемую буферную зону в Харьковской и Сумской областях на Слобожанском направлении, однако Силы обороны Украины не дают врагу реализовать эти намерения.

Он отметил, что из районов Грабовского в Сумской области и Сотницкого Козачка в Харьковской области противник пытается продвинуться вглубь украинской территории, однако эти попытки остаются безрезультатными и заканчиваются для россиян потерями. Аналогичная ситуация наблюдается в Волчанске и его окрестностях, а также на участке восточнее города, где войска РФ пытаются пересечь границу, но не достигают успеха.

Волчанск / Инфографика: Главред

На Великобурлукском направлении фиксируется определенная активность врага, однако ее интенсивность невысока. Кроме того, недавно украинские десантники сорвали попытку российских подразделений закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего наступления в районе населенного пункта Хотинь.

Где Россия может прорвать границу - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предупредил о риске развертывания боевых действий во всех регионах Украины, граничащих с Россией. По его словам, одним из возможных направлений прорыва может стать Черниговская область.

Под потенциальной угрозой оказываются Шостка, Глухов и другие приграничные населенные пункты, где противник может пытаться заходить небольшими группами, продвигаться на короткие расстояния и закрепляться на местности.

Кроме этого, эксперт отметил, что Россия может прибегнуть к попыткам блокирования Одессы.

"Россияне прекрасно понимают, что порт позволяет Украине зарабатывать деньги. Не будет порта – не будет вывоза продукции и финансирования армии", – сказал Ступак.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Купянск в Харьковской области полностью зачищен от российских сил, сейчас там остаются только единичные очаги с окруженными оккупантами. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он также отметил, что российская армия готовится к наступательным действиям на подконтрольную Украине часть Донецкой области сразу с трех направлений.

В то же время обстановка в Волчанске Харьковской области остается сложной, но украинские военные удерживают ключевые позиции и эффективно сдерживают попытки противника прорвать оборону. Несмотря на активное давление, фронт на восточных и южных окраинах города остается стабильным, рассказал офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Историк".

Об источнике: Группировка объединенных сил (ГОС) Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия. Командование ОСО почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов. Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении.

