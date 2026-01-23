Мощный удар по врагу: ВСУ уничтожили важную для россиян нефтебазу, подробности

Главное:
- ВСУ провели операции по снижению наступательных возможностей врага
- Они поразили нефтебазу, РЛС и другие важные объекты россиян
- Масштабы ущерба в настоящее время уточняются
В пятницу, 23 января, украинские военные нанесли удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" в Пензенской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что операция была проведена в рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага.
"На объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе подтвердили поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной республики Крым.
Кроме того, ВСУ удалось поразить сосредоточение живой силы противника на территориях ВОТ Донецкой области и Белгородской области РФ. Потери врага в настоящее время уточняются.
Удары по нефтяному сектору РФ
Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова сказала, что атаки Украины на нефтяной сектор РФ очень успешны.
"Это очень существенно, особенно когда "сходство благодатного огня" имеет необратимые последствия, в частности, когда башням гидрокрекинга наносится такой ущерб, что его невозможно восстановить. А из-за того, что некоторые компоненты подпадают под санкции, получить их невозможно, некоторые такие объекты бывают похоронены. Причем часто эта добыча имеет замкнутый цикл, и, если он останавливается, его невозможно перезапустить", - подчеркнула она.
Удары ВСУ по НПЗ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект привлечен к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск.
Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.
Силы обороны Украины в ночь на 17 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
