Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

Руслан Иваненко
26 января 2026, 02:06
Враг пытался продвинуться, но ВСУ остановили его действия и уменьшили боевой потенциал.
Боевые действия на нескольких фронтах завершились отражением атак / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • 129 боевых столкновений по всей линии фронта
  • 61 авиаудар и 155 управляемых авиабомб нанес враг
  • 4983 дрона-камикадзе и 2782 обстрела позиций и сел

Силы обороны Украины с начала суток отразили 129 боевых столкновений по всей линии фронта. Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска сосредотачивают усилия на срыве планов российских захватчиков и истощении их боевого потенциала.

Противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 155 управляемых авиабомб, применил почти пять тысяч дронов-камикадзе и осуществил более двух тысяч обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили одну атаку, а враг осуществил два авиаудара и многочисленные обстрелы. На Южно-Слобожанском фронте украинские подразделения остановили восемь атак в районах Зеленое, Волчанск, Прилепка и Старица, еще одно боевое столкновеление продолжается.

Ситуация на других направлениях также остается напряженной. На Лиманском фронте украинские войска остановили 12 атак, а на Покровском враг пытался продвинуться 38 раз в районах Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград и Покровск.

Здесь украинские защитники ликвидировали более пятидесяти оккупантов и ранили еще тридцать шесть, уничтожили 25 дронов, восемь единиц техники и десять укрытий личного состава противника.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Украинские подразделения также отражали атаки на Константиновском, Славянском, Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях, продолжая удерживать позиции и наносить врагу значительные потери. На Приднепровском направлении атака оккупантов завершилась безрезультатно.

Где враг может прорвать границу - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предупредил, что Украина может оказаться под угрозой боевых действий во всех регионах, граничащих с Россией. По его оценке, одним из потенциальных направлений прорыва является Черниговская область.

"Под риском оказываются приграничные города и поселки, в частности Шостка и Глухов, где противник может действовать небольшими группами, продвигаться на короткие дистанции и закрепляться на местности", - отметил эксперт.

Кроме того, Ступак отметил, что Россия может попытаться заблокировать порт в Одессе.

"Россияне хорошо понимают, что порт приносит Украине доходы. Без порта не будет вывоза продукции и, соответственно, финансирования армии", – подчеркнул он.

Ситуация на фронте – новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Купянск в Харьковской области полностью зачищен от российских сил, сейчас там остаются только единичные очаги с окруженными оккупантами. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Кроме того, противник со своей линии фронта рассматривает три базовых направления наступления на Донецкую область – с юго-востока, юга и юго-запада.

Напомним, что ситуация в Волчанске Харьковской области остается напряженной, однако украинские силы продолжают контролировать ключевые районы города и успешно сдерживают попытки российских войск прорвать оборону.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины воинскими формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине линия фронта Генштаб ВСУ новости Украины Фронт
