РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

Спикер сказал, что противник сейчас пытается двигаться активнее.

Наступление россиян в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное:

Россияне хотят усилить давление на Славянском направлении

Также враг готовится к штурмовым действиям в направлении Краматорска

На этих участках сосредоточено около 80 тыс. российских военных

Страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

По его словам, противник усиливает логистику и перебрасывает резервы после ухода ВСУ из Сиверска.

"Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усилить давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы были вынуждены отойти от Сиверска, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещение, логистику", - говорится в заявлении.

Он также добавил, что оккупационные войска намерены активизировать штурмовые действия и на Краматорском направлении.

"Есть информация, что противник готовит личный состав, то есть подкрепление для дальнейших штурмовых действий уже в направлении населенного пункта Краматорска. Аналитики DeepState говорили о том, что противник имеет движение в населенном пункте Орехово-Васильевка. Да, действительно, противник пытается туда двигаться активнее, чем было до этого", - подчеркнул Запорожец.

Славянск / Инфографика: Главред

Могут ли россияне продвинуться в Донецкой области

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что у войск РФ будут огромные проблемы с дальнейшим продвижением в Донецкой области.

Он подчеркнул, что Покровск российские войска пытаются взять уже больше года. Поэтому есть основания полагать, что бои за Славянск или Краматорск тоже продлятся не менее года.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сказал, что военные страны-агрессора России покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области.

Сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" говорил, что оккупанты пытаются скопиться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага.

Руководитель управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские оккупационные силы и в дальнейшем пытаются выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области. Наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

