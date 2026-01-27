Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

Владельцы электромобилей смогут заряжать свои автомобили по сниженным ценам.

https://glavred.info/economics/stanet-legche-platit-ekspert-ocenila-kogda-zaryadka-elektrokarov-podesheveet-10735772.html Ссылка скопирована

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщила Китина:

Для электромобилистов зарядка в Украине подешевеет

Несмотря на нерентабельность, количество зарядных станций в Украине не уменьшится

В Украине до 31 марта 2026 года будет действовать новый тариф на электроэнергию, который предусматривает снижение цен за счет операторов зарядных сетей, которые сознательно уменьшают собственную маржу.

Как объяснила в интервью Главреду эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии Марина Китина, когда платформа не будет брать процент с оператора, она сама не будет зарабатывать, зато для электромобилистов зарядка станет дешевле.

видео дня

"То есть государство не меняет тариф, меняется только поведение отдельного бизнеса, который временно жертвует развитием, маркетингом и масштабированием, чтобы потребителю было не так больно платить", - пояснила она.

Может ли в Украине уменьшиться количество зарядных станций

Китина отметила, что демонтаж зарядных станций также требует вложений денег, поэтому никто этого делать сейчас не будет.

"Если бизнес станет временно нерентабельным, станции просто отключат и будут ждать лучших условий, а не демонтировать. Одна DC-станция сейчас стоит около 35 тысяч долларов, а подключение к сети – от миллиона гривен и более. Никто не будет вкладывать эти деньги дважды. Поэтому сценарий массового демонтажа я вообще не рассматриваю даже в кризисном варианте", - добавила она.

Поэтому, скорее всего, весной, когда цены немного снизятся, ситуация успокоится. Владельцы электромобилей адаптируются к ситуации.

Что будет с новыми налогами на электромобили в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, с 1 января 2026 года в Украине вернули НДС на электрокары, но речь не идет о возвращении полного налогообложения электромобилей.

Эксперт отметил, что никаких новых изменений в законодательство не вносили: просто срок действия нормы, который был предусмотрен ранее, истек. Соответственно, с 1 января автоматически начинает доначисляться налог на добавленную стоимость.

Последние новости экономики

Напомним, Главред писал, что 26 января курс гривны к евро обновил рекорд в Украине. В украинских банках европейскую валюту в среднем продавали по 51,4050 грн. В то же время курс Нацбанка составлял 50,6539 грн/€.

Ранее стало известно, что по данным аналитиков, на внутреннем рынке Украины повышаются цены на морковь из-за общего сокращения предложения корнеплодов местных производителей.

Накануне НБУ установил курс доллара США на 27 января на уровне 43,13 грн/долл., что немного ниже, чем в понедельник, 26 января (43,14 грн/долл.). Таким образом, гривна укрепилась примерно на 1 копейку.

Другие новости:

О персоне: Марина Китина Марина Китина — эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии UkraineInvest. Бывшая советник министра инфраструктуры Украины и экс-сотрудница Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины. Основательница агентства GreenMobility Media, имеет собственный YouTube-канал, посвященный обзорам электрических автомобилей. Анализирует статистику электромобилей, занимается популяризацией их использования, рассказывает о мотивации украинцев переходить на электротранспорт и развивает соответствующие сообщества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред