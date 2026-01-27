Укр
Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

Мария Николишин
27 января 2026, 11:33
Зеленский рассказал, какими были главные мишени россиян во время атаки.
Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе
Реакция Зеленского на удар по Одессе / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Офис президента

Главное из заявления Зеленского:

  • Россияне выпустили по Одессе более 50 дронов
  • В результате удара повреждены пять жилых домов
  • Под завалами до сих пор могут находиться люди

Во вторник, 27 января, страна-агрессор Россия осуществила жесткую атаку ударными беспилотниками по Одессе. Россияне выпустили по городу более 50 дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сказал, что главными мишенями врага являются энергетика и обычные гражданские объекты.

"От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. На данный момент известно о десятках раненых людей, среди них есть дети. Все службы задействованы на месте, чтобы помочь. Спасательная операция будет продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех людей, которые могут быть под завалами", - говорится в сообщении.

По его словам, один из российских дронов попал в молитвенный дом христиан евангельской веры.

Зеленский добавил, что под ударами этой ночью также были и другие регионы: Львовщина, Днепровщина, Николаевщина, Сумщина, Харьковщина.

"Россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Известно, что есть раненые люди. Всего за ночь Россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них - это "Шахеды", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины отметил, что каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается, и бьет, в частности, и по усилиям партнеров, которые помогают закончить эту войну.

"Рассчитываем, что Америка, Европа и другие партнеры об этом не будут молчать и будут помнить, что для настоящего мира нужно давление именно на Москву – санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры российского танкерного флота. Без давления на агрессора войны не останавливаются. Так же, как и без поддержки защитников жизни. Стабильная поддержка нашего народа, наших воинов, более быстрое выполнение договоренностей необходимы. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - подытожил Зеленский.

  • Последствия атаки на Одессу 27 января 2026
    Последствия атаки на Одессу 27 января 2026 Фото: Одесская ОВА
Защита городов от российских ударов

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал создание антидроновой системы защиты над Украиной, которая должна обезопасить критическую инфраструктуру и мирных жителей.

По его словам, подход к защите воздушного пространства будет меняться.

"Наша задача - построить антидроновую купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете", - сказал он.

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января российские оккупанты дронами атаковали Одессу и область. В Хаджибейском районе разрушена часть жилого дома. Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи.

Также российская оккупационная армия повторно атаковала энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Разрушения колоссальные, ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Кроме того, этой ночью Россия нанесла удар по инфраструктуре Львовской области. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

