Тариф на электроэнергию с 1 февраля утвержден: изменится ли сумма в платежках

Главное:
- Фиксированный тариф на электроэнергию в следующем месяце не изменится
- Некоторые украинцы смогут платить меньше за свет в феврале
Из-за постоянных атак страны-агрессора России страдает энергетическая инфраструктура Украины. Она требует больших вложений для полного восстановления, из-за чего возникает вопрос, не будут ли поднимать в Украине тарифы на электроэнергию.
Этот вопрос уже урегулировал Кабинет Министров постановлением №632. В нем зафиксированы цены на электрическую энергию для бытовых потребителей.
Сколько будет стоить электроэнергия в феврале
В следующем месяце тариф на электроэнергию для бытовых потребителей со стандартными приборами учета в Украине составит 4,32 гривны за 1 кВт-ч. Такая цена будет актуальной и в следующие несколько месяцев - до окончания отопительного сезона 30 апреля текущего года.
В то же время для домохозяйств с электроотоплением в Украине при потреблении до 2 тысяч киловатт в месяц тариф составляет 2,64 гривны за 1 кВт-ч. В случае потребления сверх установленного лимита предусмотрена полная стоимость.
Когда в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения - мнение эксперта
Главред писал , что, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, Украина понесла колоссальные потери из-за целевых бомбардировок Россией энергетической инфраструктуры.
Эти потери в дальнейшем будут только расти, что повлияет на повышение тарифов на электроэнергию. По словам Новака, тариф на электроэнергию вырастет как для населения, так и для бизнеса. Но если предприятия будут платить больше уже в этом году, то бытовые потребители будут получать платежки по новым тарифам после окончания войны.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно не исключила вероятности повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году. Вероятность 50 на 50.
Накануне стало известно, что Кабинет министров обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов на воду.
Ранее сообщалось, что в Украине после завершения войны может произойти пересмотр тарифов на коммунальные услуги - в частности на газ, тепло и электроэнергию для населения.
Об источнике: Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров Украины — Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
