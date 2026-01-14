Укр
Доллар и евро синхронно движутся вниз: новый курс валют на 15 января

Руслан Иваненко
14 января 2026, 18:35
Гривна продолжает укрепляться на фоне обновленных курсов НБУ.
Доллар, Евро, Злотый
Гривна укрепляет позиции по отношению к ключевым валютам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Гривна укрепилась по отношению к доллару, евро и злотому
  • Доллар и евро подешевели на 6 копеек
  • Курс злотого снизился ниже 12 гривен

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы валют на четверг, 15 января 2026 года. Согласно данным регулятора, гривна продолжает укрепляться по отношению к ключевым иностранным валютам.

Доллар и евро

Так, официальный курс доллара США установлен на уровне 43,12 грн/долл. Это означает, что национальная валюта подорожала на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также подешевел. На четверг НБУ зафиксировал курс 50,26 грн/евро, что свидетельствует об укреплении гривны еще на 6 копеек.

Польский злотый

Немного отступил и польский злотый, который ранее превышал отметку в 12 гривен. Согласно официальным данным регулятора, курс злотого на 15 января составит 11,9179 грн за 1 злотый, что указывает на умеренное укрепление гривны после предыдущих колебаний.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Ситуация на межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке ситуация остается стабильной. По состоянию на 16:00 котировки доллара находились в пределах 43,11–43,14 грн/долл., а евро — 50,27–50,29 грн/евро.

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас — мнение эксперта

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что резкое ослабление гривны в ближайшей перспективе исчерпает себя и курс стабилизируется вблизи 43 грн за доллар.

По словам эксперта, гражданам, которые имеют свободные средства и не планируют тратить их в течение как минимум шести месяцев, целесообразно рассмотреть покупку иностранной валюты. В то же время тем, у кого отсутствует финансовая "подушка безопасности", он советует не спешить с обменными операциями.

Плотников отмечает, что Национальный банк Украины в настоящее время жестко контролирует валютный рынок, удерживая курс в коридоре 43–43,50 грн за доллар как минимум до лета. После этого регулятор, по его прогнозу, будет постепенно корректировать курс в направлении среднегодового показателя, заложенного в государственном бюджете.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в начале января 2026 года доллар и евро обновили исторические максимумы, однако резкого скачка до 45-55 грн в ближайшее время не прогнозируется. Финансовый эксперт Надежда Байор отметила, что НБУ имеет достаточные резервы, а январские колебания являются сезонными.

Кроме того, в среду, 14 января, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро после периода их рекордного роста. В то же время подешевел и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, что по прогнозу банкира Тараса Лесового, валютный рынок на этой неделе останется стабильным, без резких колебаний. Доллар ожидается в пределах 42,3-42,9 грн, евро - 48,5-49,75 грн, при этом Национальный банк продолжит сдерживать курс через интервенции.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

курс валют курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
