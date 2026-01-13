Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 14 января
- Насколько упал курс евро
- Какой курс злотого установлен на 14 января
На среду, 14 января, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро после периода их рекордного роста. В то же время подешевел и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США установлен на уровне 43,18 грн/долл. Американская валюта подешевела примерно на 8 копеек по сравнению со вторником (43,26 грн/долл.).
Евро также пошел вниз. Курс европейской валюты на 14 января составляет 50,32 грн/евро, что почти на 20 копеек меньше, чем днем ранее (50,53 грн/евро).
На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,15 грн/долл., а к евро - 50,29/50,33 грн/евро.
Курс злотого на 14 января
Польский злотый в среду также подешевел. Его официальный курс НБУ установил на уровне 11,95 грн, что примерно на 5 копеек ниже, чем 13 января (12,00 грн).
Стоит ли покупать доллары и евро сейчас - мнение эксперта
Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что стремительная девальвация гривни в ближайшее время остановится на уровне около 43 грн за доллар. Поэтому люди, которые имеют свободные деньги и не планируют их использовать в ближайшие 6 месяцев, могут обменивать гривню на валюту.
Если же финансовой подушки нет, спешить с обменом не стоит. Плотников пояснил, что Национальный банк контролирует курс, удерживая его на уровне 43-43,50 грн/долл. до лета, а затем постепенно будет приближать к среднегодовому показателю, заложенному в госбюджет.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, 13 января Национальный банк Украины повысил официальные курсы основных валют. Доллар США вырос до 43,26 гривни, прибавив около 18 копеек и вновь обновив исторический максимум.
Также, по прогнозу банкира Тараса Лесового, валютный рынок на этой неделе останется стабильным, без резких колебаний. Доллар ожидается в пределах 42,3-42,9 грн, евро - 48,5-49,75 грн, при этом Национальный банк продолжит сдерживать курс через интервенции.
Как сообщал Главред, в начале января 2026 года доллар и евро обновили исторические максимумы, однако резкого скачка до 45-55 грн в ближайшее время не прогнозируется. Финансовый эксперт Надежда Байор отметила, что НБУ имеет достаточные резервы, а январские колебания являются сезонными.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
