Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

В полиции сообщили, кем был сам фигурант дела.

В полиции рассказали детали трагедии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что сказал Гудыма:

В Черкасской области в полицейских стрелял бывший военнослужащий

Фигурант дела открыл огонь по полицейским во время следственных действий

Двое погибших во время стрельбы были участниками боевых действий

27 января в результате стрельбы в Черкасской области погибли 4 полицейских, еще один получил ранения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма во время брифинга сообщил новые детали этого трагического инцидента.

Суспільне Черкаси передает, что по данным Гудымы, преступника полицейские ликвидировали. Им оказался 59-летний местный житель, бывший военнослужащий.

Во время проведения следственных действий он, увидев полицейских, пытался скрыться и в конце концов исчез с места своего проживания. Фигурант дела экипировался в такое военное снаряжение, как бронежилет и автомат, и спрятался в лесной местности.

Когда полицейские разыскивали его с целью задержания, мужчина открыл огонь в их сторону и убил 4 полицейских, одного ранил.

Новые сведения о полицейских, по которым открыл огонь мужчина

Гудима рассказал, что погибшие были офицерами спецподразделения, а еще один правоохранитель - полицейским офицером общины.

"Это полицейский офицер общины Корсунского района, трое бойцов спецподразделения РУНП в Черкасской области, двое из которых участвовали в отражении вооруженной агрессии России, были участниками боевых действий, имели опыт", - добавил он.

Что известно о трагедии в Черкасской области

Главред писал, что в Черкасской области во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Национальной полиции. Подозреваемый открыл огонь, его ликвидировали спецназовцы.

Фигуранта дела разыскивали за совершение убийства, но когда он увидел полицейских, открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате инцидента погибли Сергей Сафронов, Александр Флоринский, Денис Половинка и Владимир Бойко.

Убийства и нападения на полицейских - последние новости

Напомним, Главред писал, что в декабре 2025 года в Одессе три сотрудника районного ТЦК и СП избили участкового офицера полиции, который сопровождал нарушителя воинского учета. Один из военнослужащих был в нетрезвом состоянии.

Ранее в июле 2025 года стало известно, что во время комбинированной атаки на Киев погибли две женщины. Одной из жертв оказалась 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.

Накануне, в июне, россияне нанесли удар по городу Прилуки. В результате вражеского удара погибла полицейская Дарья Шигида. Вместе с ней оккупанты убили годовалого сына и ее маму.

О персоне: Олег Гудыма Олег Гудыма - начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, полковник полиции. С 2021 по 2024 год занимал должность начальника Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

