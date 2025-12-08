Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

Зеленский раскрыл детали переговоров с делегацией США относительно мирного плана окончания войны и подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территорий.

Зеленский раскрыл детали мирных переговоров и сделал ряд важных заявлений/ Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Кто станет новым главой Офиса президента

Как сейчас выглядит мирный план и пойдет ли Украина на обмен территориями

О чем говорится в плане окончания войны и о чем в нем говорится

8 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел очередную пресс-сессию, во время которой прокомментировал ситуацию вокруг предложений США по миру, будущие шаги Украины на дипломатическом фронте и подчеркнул, что любые договоренности не допускают компромиссов с территориальной целостностью государства.

Главред собрал основные заявления президента.

Кто станет новым главой Офиса президента

Владимир Зеленский рассказал, кого рассматривает среди возможных кандидатов на должность главы Офиса президента. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета после встречи с руководителями стран ЕС в Лондоне.

В перечень потенциальных претендентов вошли министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Что касается главы ОП, я провел консультации, и страна это видела. Есть варианты - министр Шмыгаль или Федоров. Но здесь есть вызов, потому что совет должен сначала их снимать перед тем, как назначать. Не хочется, чтобы это было как в игре "Дженга", когда вытащишь одну деталь и все рассыпается", - прокомментировал президент кандидатуры министра обороны и главы Минцифры.

Президент подчеркнул, что ситуация в Министерстве обороны непростая, ведь именно там сосредоточены ключевые финансовые ресурсы и ответственность, и этот вопрос сейчас имеет наивысший приоритет. Он также отметил, что до сих пор не определены кандидаты на должности министров юстиции и энергетики, хотя есть надежда, что эти решения примут в ближайшее время.

Зеленский добавил, что Сергей Кислица активно помогает ему в международных делах, однако не уверен, готов ли тот заниматься внутренней политикой. Что касается военных кандидатов, то речь идет о Буданове и Палисе: оба являются сильными специалистами, но пока их главный приоритет - война. Президент подытожил, что некоторое время может работать и без назначения руководителя Офиса.

Как сейчас выглядит мирный план

Президент Владимир Зеленский сообщил, что проект мирного плана, который сейчас согласовывается с международными партнерами, был существенно пересмотрен. Он пояснил, что документ сократили с 28 до 20 пунктов, изъяв положения, которые противоречили интересам Украины и имели откровенно невыгодный для Киева смысл.

Глава государства отметил, что США демонстрируют готовность идти на компромиссы и согласовывать общие подходы. В то же время самой сложной темой остается вопрос территорий - именно здесь пока не удалось выработать единую позицию.

"Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление и совсем откровенно непроукраинские пункты отошли. Настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден", - сказал президент.

Американский план окончания войны (первоначальная версия) / Инфографика: Главред

Пойдет ли Украина на обмен территориями

Президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы.

"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права - по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Россия и в дальнейшем требует уступок по оккупированным землям, но Украина не рассматривает никаких решений, которые предусматривают их потерю - именно за это идет борьба.

В то же время Зеленский отметил, что США пытаются найти компромиссные варианты, однако позиция Украины по сохранению территориальной целостности остается неизменной. Объясняя партнерам ключевые вопросы, Киев отмечает, в частности, невозможность функционирования Запорожской АЭС без украинского контроля.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Среди наиболее чувствительных тем президент назвал ситуацию на Донбассе, статус Запорожской атомной станции, финансовые вопросы и гарантии безопасности. Отвечая на вопрос о возможном обмене гарантий на территории, которые еще не оккупированы, Зеленский отметил, что сомневается в корректности подобного подхода.

"Не надо быть такими пессимистичными: какие враг еще не захватил. Это не значит, что он что-то захватит. И в принципе так вопрос не стоит: давайте обменяем территории на гарантии безопасности. Хотя вопрос обмена территорий мы с вами слышали не один раз. Не уверен, что это правильный подход", - сказал он.

Он добавил, что существуют участки на Сумском и Харьковском направлениях, которые Россия не способна удерживать, и непонятно, что с ними будет в случае фиксации ситуации по линии соприкосновения. При этом Кремль и дальше будет пытаться давить, чтобы полностью захватить Донбасс.

Также Зеленский сообщил, что украинская сторона отдельно подчеркивает американским партнерам необходимость активного участия Европы в вопросах восстановления, финансирования и предоставления гарантий безопасности во время продолжающихся переговоров.

"Главный вопрос гарантий - что будет, если после завершения войны Россия снова начнет агрессию? На что готовы партнеры и на что может рассчитывать Украина? Это должно быть в ответе и в сердце гарантий безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

Какие самые сильные гарантии безопасности для Украины

Самые мощные гарантии безопасности Украина может получить от Соединенных Штатов, если их поддержат голосованием в Конгрессе, и сейчас Вашингтон демонстрирует благосклонное отношение к такому шагу.

"Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от США. Безусловно, если они будут, не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут legally binding - проголосованы в Конгрессе США, об этом мы говорим, они относятся пока положительно к такому движению", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что европейские гарантии фактически уже сформированы. Вместе с тем он подчеркнул, что ключевым вопросом остается готовность партнеров действовать в случае новой агрессии России, и конкретного ответа на это пока нет.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Когда будет готова конечная версия плана окончания войны

Зеленский сообщил, что разработка финальной версии "мирного плана" будет продолжаться и в дальнейшем при участии советников по национальной безопасности Украины и европейских стран, и ориентировочно во вторник работу должны завершить.

"Сегодня мы хорошо поговорили в Лондоне, были лидеры, мы оставили NSA (советников по национальной безопасности. - Ред.). Это также говорит, что есть прогресс от каждого плана, от первого до сегодняшнего, который сегодня проговаривали уже с европейцами, есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального завершения войны", - добавил глава государства.

Глава государства пояснил, что в Лондоне украинские и европейские советники работают над окончательным вариантом документа, который привез секретарь СНБО Рустем Умеров. По его словам, уже на следующий день план могут подготовить, после чего его еще раз пересмотрят и передадут Соединенным Штатам.

О чем говорится в плане окончания войны

В декабре в Вашингтоне в Сенате США состоялись отдельные слушания, посвященные похищению и принудительному вывозу украинских детей Россией. Американские сенаторы подчеркнули, что никакие договоренности с Москвой не могут быть приемлемыми без четких гарантий возвращения детей в Украину, сообщил Владимир Зеленский.

"Сенаторы и конгрессмены работают над этим. Я на постоянном с ними контакте. Имею личные встречи и телефонные звонки по этой тематике. Они это поддерживают", - отметил президент.

Он также отметил, что этот вопрос активно поддерживает первая леди США Мелания Трамп. По словам президента, тема является чрезвычайно чувствительной как для американского общества, так и для украинцев, ведь речь идет о собственных детях. Именно поэтому возвращение детей и обмен всех пленных включены в мирный план из 20 пунктов.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Зеленский о Трампе

Президент Владимир Зеленский заявил, что американский президент Дональд Трамп демонстрирует решимость завершить российско-украинскую войну, а также отметил активную роль зятя президента, Джареда Кушнера, в составе переговорной команды США.

"Америка сильный партнер. Президент Трамп точно хочет закончить войну. И это факт. Да, у него свои видения. Мы здесь живем внутри, мы видим детали, нюансы. Гораздо глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина", - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что видит, насколько активно Кушнер и его коллеги работают в переговорном процессе.

"Я точно вижу, что они хотят, чтобы война закончилась. Это не игра со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что несмотря на стремление украинцев к миру, ключевым остается устранение риска повторного вторжения, ведь доверия к России нет.

Какова роль Китая в войне

Президент Украины отметил, что Пекин имеет реальные рычаги влияния на Россию и лично на Владимира Путина и при желании мог бы остановить войну. В то же время он подчеркнул, что завершение боевых действий пока не отвечает интересам Китая.

По словам главы государства, китайское руководство не заинтересовано в поражении России в войне против Украины, несмотря на наличие возможностей повлиять на развитие событий.

"Сегодня Китаю не выгодна слабая Россия, и Россия, которая проиграла. И из-за этого страдает украинский народ. Потому что Китаю не выгодно остановить Россию. Это не означает, что Китай поставляет оружие, но это означает продолжение войны. Но есть и данные о поставках станков, которые используются при производстве оружия. К сожалению", - пояснил он.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Что будет, если США выйдут из мирного процесса

Президент Владимир Зеленский оценил роль США в поддержке Украины в войне против России и прокомментировал программу поставок вооружения PURL. Отвечая на вопрос журналиста о возможном варианте, при котором Соединенные Штаты могли бы отойти от переговоров, но продолжили бы поставки оружия через PURL, он отметил, что для Украины и Европы это неприемлемо.

"Я считаю, не устраивает. Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжали помогать, продолжали поддерживать, продолжали давление на Россию. И для нас важна гарантия безопасности, я сегодня об этом уже говорил. Не хочу снова повторять все детали", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул значение программы PURL, ведь она дает возможность покупать в США вооружение, которого нет у европейских партнеров. По его мнению, такое сотрудничество должно продолжаться, и Вашингтон, вероятно, будет оставаться открытым к этой программе, ведь она соответствует их нынешней политике по поддержке Украины и одновременно приносит экономическую выгоду.

Президент поблагодарил международных партнеров за финансовую помощь, в частности генсека НАТО Марка Рютте за напоминание лидерам о необходимости дополнительного финансирования, а также премьер-министра Нидерландов Дика Схофа. Он отметил, что в год для PURL необходимо 15 млрд долларов, и в нынешнем году не хватало около 800 млн. Нидерланды приняли решение выделить 700 млн, за что Зеленский выразил благодарность. Отдельно он отметил важность гарантий безопасности для Украины.

"Я верю в гарантии безопасности, которые нам могут предоставить партнеры, и что они сработают в случае необходимости. У нас нет других партнеров. Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, - от Соединенных Штатов Америки. Безусловно, если это будут не Будапештский меморандум или пустые обещания, а легальные решения, проголосованные в Конгрессе США. Они относятся пока положительно к такому движению. И европейские гарантии безопасности, Coalition of Willings, в принципе уже готовы. Главное - на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что окончательного ответа я еще не получил", - сказал он.

Может ли Трамп выйти из мирного процесса - мнение эксперта

Как писал Главред, у Дональда Трампа почти не осталось существенных рычагов влияния на Украину. В то же время даже отказ США от дипломатического давления на Россию или политической поддержки станет для Украины серьезным ударом. Об этом рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Он уточнил, что это не означает прекращение финансирования или иной материальной или военной помощи.

Розумный отметил, что хотя поставки оружия важны, не менее значимым является то, что Трамп не потерял интерес к теме - вопрос российско-украинской войны и дальше остается в центре политического внимания США.

По его словам, это критический момент для Украины, ведь наиболее опасный сценарий - если Трамп переключит внимание на другие темы, и война фактически станет исключительно проблемой Украины.

"Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода. А так у нас еще есть шанс, что Трамп все-таки найдет мотивацию, определенную модель или решение, которое позволит прекратить войну на истощение - войну, в которой мы, очевидно, имеем все шансы истощиться первыми", - подытожил эксперт.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

