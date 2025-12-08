Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

https://glavred.info/war/seriya-moshchnyh-vzryvov-v-sumah-vrag-atakuet-gorod-est-pereboi-so-svetom-10722416.html Ссылка скопирована

Город Сумы снова находится под вражескими атаками. Зафиксировано более восьми взрывов, сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

"Прошу всех переходить в укрытие или, по возможности, держаться подальше от окон и опасных зон", - говорится в сообщении.

На фоне атак город остался без электроснабжения и водоснабжения, передает корреспондент Главреда.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что всего за полчаса российские войска направили на город более десятка ударных дронов. также он подтвердил, что часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты приступят к осмотру повреждений и восстановлению энергосети", - отметил Григоров.

Продолжается воздушная тревога, угроза новых атак сохраняется. Жителей призывают находиться в укрытиях или других безопасных местах.

