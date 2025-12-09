Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористов

Вы узнаете:
- Какие методы полива считают самыми эффективными
- Почему важно следить за цветом корней
- Как избежать типичных ошибок в уходе за орхидеей
Орхидеи - одни из самых изысканных комнатных растений, однако уход за ними часто оказывается непростым. Правильный полив играет ключевую роль в их здоровье и длительном цветении.
Главред решил рассказать, сколько и как именно нужно поливать орхидеи, а также какие методы специалисты считают самыми эффективными.
Метод замачивания
По словам экспертов портала RealSimple, одним из самых популярных и в то же время безопасных способов является метод замачивания. Ведущий флорист Кейлин Хьюитт объясняет, что он лучше всего подходит для растений, которые растут в субстрате с корой. Для полива нужно наполнить раковину теплой водой до уровня верхней части горшка и оставить орхидею в воде примерно на 10 минут.
Специалист по комнатным растениям Вирджиния Гейз отмечает: длительное пребывание в воде, более 15 минут, может вызвать корневую гниль, поэтому важно соблюдать время и давать горшку хорошо стечь.
Поливать орхидеи можно и водопроводной водой, но при ее низком качестве эксперты советуют использовать бутилированную. Зато дистиллированную или соленую воду лучше избегать.
Полив лейкой и пульверизатором
Еще один вариант - полив из лейки или с помощью пульверизатора. Однако опрыскивание должно быть дополнительным средством поддержания влажности, а не основным методом полива. Хьюитт рекомендует вынимать растение из декоративного кашпо, промывать субстрат под проточной водой 10-15 секунд, после чего обязательно дать лишней влаге полностью стечь. Эксперты также предостерегают: вода не должна попадать на цветы, чтобы избежать повреждения и серой гнили.
Полив кубиками льда
Отдельные исследования подтверждают эффективность полива кубиками льда. Это позволяет обеспечить растение контролируемым количеством влаги и защитить его от перелива - одной из наиболее распространенных причин гибели орхидей. Чаще всего рекомендуют класть три кубика льда на поверхность субстрата, давая им медленно таять.
Как часто нужно поливать орхидею
Относительно частоты полива, эксперты советуют ориентироваться не только на календарь. В среднем орхидеи нуждаются во влаге раз в неделю, а в теплые и сухие периоды - до двух раз в неделю.
В то же время важно наблюдать за состоянием корней:
- белые корни свидетельствуют о необходимости полива;
- зеленые корни означают, что растение имеет достаточно влаги.
Специалисты отмечают: субстрат не должен пересыхать полностью, но и застой воды является критически опасным. Орхидея должна свободно дренироваться, а ее корневая система - получать только необходимое количество влаги.
Подробнее о правилах полива орхидеи смотрите в видео.
Читайте также:
- Спатифиллум не цветет: эксперты раскрыли простой домашний способ оживить его
- Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчас
- Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимой
Об источнике: Real Simple
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред