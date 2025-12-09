Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористов

Руслан Иваненко
9 декабря 2025, 00:13
11
Эксперты рассказали, как сочетать разные техники полива, чтобы поддерживать стабильную влажность растения.
Орхидея
Как правильно поливать орхидеи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие методы полива считают самыми эффективными
  • Почему важно следить за цветом корней
  • Как избежать типичных ошибок в уходе за орхидеей

Орхидеи - одни из самых изысканных комнатных растений, однако уход за ними часто оказывается непростым. Правильный полив играет ключевую роль в их здоровье и длительном цветении.

Главред решил рассказать, сколько и как именно нужно поливать орхидеи, а также какие методы специалисты считают самыми эффективными.

видео дня

Метод замачивания

По словам экспертов портала RealSimple, одним из самых популярных и в то же время безопасных способов является метод замачивания. Ведущий флорист Кейлин Хьюитт объясняет, что он лучше всего подходит для растений, которые растут в субстрате с корой. Для полива нужно наполнить раковину теплой водой до уровня верхней части горшка и оставить орхидею в воде примерно на 10 минут.

Специалист по комнатным растениям Вирджиния Гейз отмечает: длительное пребывание в воде, более 15 минут, может вызвать корневую гниль, поэтому важно соблюдать время и давать горшку хорошо стечь.

Поливать орхидеи можно и водопроводной водой, но при ее низком качестве эксперты советуют использовать бутилированную. Зато дистиллированную или соленую воду лучше избегать.

Полив лейкой и пульверизатором

Еще один вариант - полив из лейки или с помощью пульверизатора. Однако опрыскивание должно быть дополнительным средством поддержания влажности, а не основным методом полива. Хьюитт рекомендует вынимать растение из декоративного кашпо, промывать субстрат под проточной водой 10-15 секунд, после чего обязательно дать лишней влаге полностью стечь. Эксперты также предостерегают: вода не должна попадать на цветы, чтобы избежать повреждения и серой гнили.

Полив кубиками льда

Отдельные исследования подтверждают эффективность полива кубиками льда. Это позволяет обеспечить растение контролируемым количеством влаги и защитить его от перелива - одной из наиболее распространенных причин гибели орхидей. Чаще всего рекомендуют класть три кубика льда на поверхность субстрата, давая им медленно таять.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как часто нужно поливать орхидею

Относительно частоты полива, эксперты советуют ориентироваться не только на календарь. В среднем орхидеи нуждаются во влаге раз в неделю, а в теплые и сухие периоды - до двух раз в неделю.

В то же время важно наблюдать за состоянием корней:

  • белые корни свидетельствуют о необходимости полива;
  • зеленые корни означают, что растение имеет достаточно влаги.

Специалисты отмечают: субстрат не должен пересыхать полностью, но и застой воды является критически опасным. Орхидея должна свободно дренироваться, а ее корневая система - получать только необходимое количество влаги.

Подробнее о правилах полива орхидеи смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы лайфхак комнатные растения орхидея
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:28Война
Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:30Война
Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:04Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Последние новости

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

Реклама
21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

Реклама
18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

18:48

"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

17:41

Водителей призвали одевать старые носки на дворники в авто: причина удивитВидео

17:30

Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выходаВидео

17:25

Во время боевого задания - Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27

17:25

Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

17:10

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилятФото

16:56

Почти 90 кг античных монет: археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:48

"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

16:40

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

16:14

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Реклама
15:57

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

15:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящей собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

15:30

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак

15:24

Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

15:10

"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

14:55

"Находится в коме": появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

14:50

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

14:46

"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять