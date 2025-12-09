Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористов

Эксперты рассказали, как сочетать разные техники полива, чтобы поддерживать стабильную влажность растения.

Орхидеи - одни из самых изысканных комнатных растений, однако уход за ними часто оказывается непростым. Правильный полив играет ключевую роль в их здоровье и длительном цветении.

Главред решил рассказать, сколько и как именно нужно поливать орхидеи, а также какие методы специалисты считают самыми эффективными.

Метод замачивания

По словам экспертов портала RealSimple, одним из самых популярных и в то же время безопасных способов является метод замачивания. Ведущий флорист Кейлин Хьюитт объясняет, что он лучше всего подходит для растений, которые растут в субстрате с корой. Для полива нужно наполнить раковину теплой водой до уровня верхней части горшка и оставить орхидею в воде примерно на 10 минут.

Специалист по комнатным растениям Вирджиния Гейз отмечает: длительное пребывание в воде, более 15 минут, может вызвать корневую гниль, поэтому важно соблюдать время и давать горшку хорошо стечь.

Поливать орхидеи можно и водопроводной водой, но при ее низком качестве эксперты советуют использовать бутилированную. Зато дистиллированную или соленую воду лучше избегать.

Полив лейкой и пульверизатором

Еще один вариант - полив из лейки или с помощью пульверизатора. Однако опрыскивание должно быть дополнительным средством поддержания влажности, а не основным методом полива. Хьюитт рекомендует вынимать растение из декоративного кашпо, промывать субстрат под проточной водой 10-15 секунд, после чего обязательно дать лишней влаге полностью стечь. Эксперты также предостерегают: вода не должна попадать на цветы, чтобы избежать повреждения и серой гнили.

Полив кубиками льда

Отдельные исследования подтверждают эффективность полива кубиками льда. Это позволяет обеспечить растение контролируемым количеством влаги и защитить его от перелива - одной из наиболее распространенных причин гибели орхидей. Чаще всего рекомендуют класть три кубика льда на поверхность субстрата, давая им медленно таять.

3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как часто нужно поливать орхидею

Относительно частоты полива, эксперты советуют ориентироваться не только на календарь. В среднем орхидеи нуждаются во влаге раз в неделю, а в теплые и сухие периоды - до двух раз в неделю.

В то же время важно наблюдать за состоянием корней:

белые корни свидетельствуют о необходимости полива;

зеленые корни означают, что растение имеет достаточно влаги.

Специалисты отмечают: субстрат не должен пересыхать полностью, но и застой воды является критически опасным. Орхидея должна свободно дренироваться, а ее корневая система - получать только необходимое количество влаги.

