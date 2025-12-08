Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

Зеленский назвал двух основных кандидатов, которые сейчас рассматриваются на должность главы Офиса президента Украины и объяснил задержку с назначением.

Зеленский впервые рассказал, кто может стать новым главой Офиса президента

Зеленский назвал основных кандидатов на должность главы Офиса президента

Пока нет кандидатур на должность министров энергетики и юстиции

Президент Владимир Зеленский заявил, что до сих пор определяется с кандидатурой на должность руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака. Отвечая 8 декабря на вопрос журналистов, он сообщил, что сейчас рассматривает двух основных претендентов - министра обороны Дениса Шмыгаля и вице-премьера Михаила Федорова, передает lb.ua.

В то же время он отметил, что их назначение осложняется тем, что Верховная Рада сначала должна уволить их с действующих должностей.

"И здесь не хочется, чтобы было как в той игре дженга, когда одну деталь вытащил и все рассыпалось. Офис президента - важно, но есть другие институты", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Минцифры работает много молодых специалистов, поэтому не исключено, что Федоров может предложить другого кандидата. Ситуация со Шмыгалем сложнее, ведь он отвечает за самый большой бюджет и значительный объем задач в сфере обороны. По словам президента, сейчас это - приоритет №1, и нет уверенности, что парламент сможет быстро найти замену.

Он также добавил, что правительство и Рада пока не могут определиться с кандидатами даже для Минюста и Минэнерго.

Комментируя возможность назначения Кислицы, Зеленский отметил, что тот сейчас играет важную роль в международных переговорных процессах, и забрать его из МИД будет сложно. В таком случае в деятельности Офиса усилится внешнеполитическое направление, но неизвестно, сможет ли Кислица уделять достаточно внимания внутренним вопросам.

Среди возможных кандидатов также рассматривают военных - в частности, руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и заместителя главы ОП Павла Палису.

"Палиса очень хороший военный, он разбирается сугубо в этом направлении", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Буданов возглавляет одно из ключевых направлений - военную разведку, и в случае его перехода встанет вопрос, кто возглавит ГУР МО в дальнейшем.

Зеленский добавил, что постепенно может прийти к решению работать и без руководителя Офиса, поэтому необходимо тщательно все взвесить.

Отставка Ермака - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Андрей Ермак подал заявление об увольнении с должности руководителя Офиса президента, что официально подтвердил Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в Офисе президента произойдет перезагрузка.

Также Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и из Ставки Верховного главнокомандующего.

Несмотря на отставку, Андрей Ермак не имеет претензий к президенту. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

