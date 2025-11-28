Ермак уходит в отставку: Зеленский рассказал, кто станет новым главой ОП

Руководитель Офиса президента написал заявление об отставке после новости об обысках.

Ермак уходит в отставку

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что Киев проведет перезагрузку Офиса президента.

"Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций", - заявил Зеленский. видео дня

Он добавил, что уже завтра, 29 ноября, будут проведены консультации с теми, кто может стать новым руководителем Офиса президента.

На сайте президента уже появился указ №868/2025 об отставке Ермака.

"Освободить Ермака Андрея Борисовича от должности Руководителя Офиса Президента Украины" - говорится в тексте указа.

