Ермак уходит в отставку: Зеленский рассказал, кто станет новым главой ОП

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2025, 17:25обновлено 28 ноября, 18:18
Руководитель Офиса президента написал заявление об отставке после новости об обысках.
Ермак уходит в отставку / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что Киев проведет перезагрузку Офиса президента.

"Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций", - заявил Зеленский.

Он добавил, что уже завтра, 29 ноября, будут проведены консультации с теми, кто может стать новым руководителем Офиса президента.

На сайте президента уже появился указ №868/2025 об отставке Ермака.

"Освободить Ермака Андрея Борисовича от должности Руководителя Офиса Президента Украины" - говорится в тексте указа.

Новость дополняется...

