Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

Костюк исполняет обязанности тренера, но эксперты считают его временным решением для клуба.

О главном:

Леоненко советует назначить опытного украинского тренера

Идеальный кандидат по его словам - Юрий Мороз

Киевское "Динамо" уволило Александра Шовковского после поражения от "Омонии" (0:2) в матче Лиги конференций сезона 2025/2026. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Игорь Костюк. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Бывший футболист "Динамо" и эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации в клубе и возможном преемнике Шовковского. По его словам, новый наставник должен быть опытным украинцем, ведь из-за войны не каждый иностранец согласится работать в Украине.

"Думаю, назначат украинца, а кто это будет - посмотрим. Динамо нужен тренер, который будет справляться с командой, а не молодой специалист", - отметил Леоненко.

Временное решение клуба

Он добавил, что Костюк вряд ли останется на должности надолго: "Игорю и Григорию Михайловичу Суркисам сейчас надо ломать голову, где найти опытного тренера. Думаю, Костюк - это временный вариант. Например, я поставил бы Юрия Мороза".

Кандидат на должность тренера

По словам Леоненко, идеальным кандидатом на должность постоянного наставника "Динамо" является бывший игрок клуба Юрий Мороз.

