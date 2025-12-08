Укр
Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

Руслан Иваненко
8 декабря 2025, 22:51
206
Костюк исполняет обязанности тренера, но эксперты считают его временным решением для клуба.
Динамо
Леоненко советует клубу искать опытного украинского тренера / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

О главном:

  • Леоненко советует назначить опытного украинского тренера
  • Идеальный кандидат по его словам - Юрий Мороз

Киевское "Динамо" уволило Александра Шовковского после поражения от "Омонии" (0:2) в матче Лиги конференций сезона 2025/2026. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Игорь Костюк. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Бывший футболист "Динамо" и эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации в клубе и возможном преемнике Шовковского. По его словам, новый наставник должен быть опытным украинцем, ведь из-за войны не каждый иностранец согласится работать в Украине.

видео дня

"Думаю, назначат украинца, а кто это будет - посмотрим. Динамо нужен тренер, который будет справляться с командой, а не молодой специалист", - отметил Леоненко.

Временное решение клуба

Он добавил, что Костюк вряд ли останется на должности надолго: "Игорю и Григорию Михайловичу Суркисам сейчас надо ломать голову, где найти опытного тренера. Думаю, Костюк - это временный вариант. Например, я поставил бы Юрия Мороза".

Кандидат на должность тренера

По словам Леоненко, идеальным кандидатом на должность постоянного наставника "Динамо" является бывший игрок клуба Юрий Мороз.

Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительского искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу.

Напомним, что автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Кроме того, ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины, которая продолжает борьбу в плей-офф пути В, сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
