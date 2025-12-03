Укр
Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

Руслан Иваненко
3 декабря 2025, 19:48
WBC поддерживает поединок Усик против Уайлдера и открывает победителю шанс на новый титул.
Усик, бокс
Команды боксеров ведут переговоры и определяют возможные даты и место / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скриншот

Кратко:

  • Когда точно состоится поединок
  • Где именно пройдет бой: Эр-Рияд или США
  • Какие титулы будут на кону и что дальше для WBC

Александр Усик привлек внимание боксерского сообщества заявлением о намерении провести бой с Деонтеем Уайлдером. Украинский чемпион планирует организовать поединок в 2026 году.

Переговоры между командами стартовали

По информации издания World Boxing News, переговоры между командами боксеров уже начались. Сейчас рассматриваются два возможных периода и локации проведения боя: февраль-март в Эр-Рияде или апрель в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).

WBC поддерживает возможный поединок

Как сообщает портал, Всемирный боксерский совет (WBC) заинтересован в поддержке этого противостояния. Победитель боя Усик - Уайлдер может получить шанс встретиться с Агитой Кабаэлой. Немецкому боксеру сначала необходимо защитить титул временного чемпиона WBC в поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы, запланированном на 10 января 2026 года.

Реакция Уайлдера

В свою очередь 40-летний Уайлдер прокомментировал заявление Усика:

"Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт", - цитирует ESNEWS.

Американский боксер также добавил, что для него является честью услышать о желании непобедимого украинского чемпиона провести бой.

Как сообщал Главред, Александр Усик, который стал первым в мире трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе после победы над британцем Даниэлем Дюбуа, не собирается завершать карьеру. Как сообщает Boxing King Media, украинец анонсировал свой следующий бой в 2026 году.

Кроме того, автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, что бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик новости спорта новости бокса
В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

12:21

Уже стоит запасаться: любимый новогодний напиток украинцев скоро подорожает

12:12

Украина готовит новую встречу в Брюсселе с партнерами: о чем будут говорить

