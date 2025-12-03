Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

WBC поддерживает поединок Усик против Уайлдера и открывает победителю шанс на новый титул.

Команды боксеров ведут переговоры и определяют возможные даты и место / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скриншот

Александр Усик привлек внимание боксерского сообщества заявлением о намерении провести бой с Деонтеем Уайлдером. Украинский чемпион планирует организовать поединок в 2026 году.

Переговоры между командами стартовали

По информации издания World Boxing News, переговоры между командами боксеров уже начались. Сейчас рассматриваются два возможных периода и локации проведения боя: февраль-март в Эр-Рияде или апрель в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).

WBC поддерживает возможный поединок

Как сообщает портал, Всемирный боксерский совет (WBC) заинтересован в поддержке этого противостояния. Победитель боя Усик - Уайлдер может получить шанс встретиться с Агитой Кабаэлой. Немецкому боксеру сначала необходимо защитить титул временного чемпиона WBC в поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы, запланированном на 10 января 2026 года.

Реакция Уайлдера

В свою очередь 40-летний Уайлдер прокомментировал заявление Усика:

"Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт", - цитирует ESNEWS.

Американский боксер также добавил, что для него является честью услышать о желании непобедимого украинского чемпиона провести бой.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

