"Сейчас мне интересен только один человек": Усик назвал приоритетного соперника

Украинский боксер назвал желаемого соперника и поделился эксклюзивной информацией.

Усик определил приоритеты следующего года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Усик подтвердил, что не планирует завершать карьеру

Выбрал Деонтея Уайлдера в качестве желаемого соперника

Назвал эту информацию эксклюзивной

Александр Усик, который стал первым в мире трехкратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе после победы над британцем Даниэлем Дюбуа, не собирается завершать карьеру. Как сообщает Boxing King Media, украинец анонсировал свой следующий бой в 2026 году.

Следующий соперник

"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести поединок с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень - чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он один из лучших супертяжей последних десяти лет", - заявил Усик. видео дня

На вопрос журналиста, обсуждал ли он эту идею с Уайлдером, Усик ответил: "Я говорю это сейчас, это эксклюзив. Я общался со своей командой и сказал, что это мой первый вариант и первое имя. Есть ли еще варианты? Пока что нет. Сейчас мне интересен только один человек - это Деонтей".

Намеки на поединок от Уайлдера

Ранее издание The Ring сообщало, что оба боксера уже намекали на возможный поединок. Сам Уайлдер отмечал: "Если Усик будет еще в форме, когда наступит время, это будет очевидный выбор. Я думаю, это будет невероятно. Я буду драться с ним, если он будет готов. Но этот год для нас обоих уже не актуален. Он раньше говорил, что хочет драться со мной".

Александр Усик / инфографика: Главред

Об источнике: The Ring The Ring (или Ring Magazine) - американский ежемесячный журнал, посвященный профессиональному боксу. Издание считается одним из старейших и самых авторитетных в мире бокса. Журнал ведет официальные рейтинги спортсменов и присваивает звания чемпиона мира в различных весовых категориях. Издание было основано в 1922 году в Нью-Йорке журналистом Натом Флейшером, который возглавлял его в течение полувека - до своей смерти в 1972 году. Первый номер "The Ring" вышел 22 февраля 1922 года. Сначала журнал освещал как бокс, так и борьбу, однако впоследствии сосредоточился исключительно на боксе. Википедия

