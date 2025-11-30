Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

Игорь Костюк провел первую тренировку с основной командой и представил обновленный тренерский штаб.

Несколько легенд клуба и помощников предыдущего тренера покинули Динамо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Кратко:

Динамо объявило об отставке Шовковского после поражения от Омонии

Игорь Костюк назначен исполняющим обязанности главного тренера

Тренерский штаб обновлен, покинули клуб несколько легенд и помощников

В четверг, 27 ноября, киевское Динамо потерпело поражение от кипрской Омонии в Лиге конференций. После этого клуб объявил о прекращении сотрудничества с Александром Шовковским.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Костюк. Накануне он провел первую тренировку с командой и представил свой тренерский штаб, сообщает пресс-служба Динамо.

Состав нового тренерского штаба Костюка

В состав штаба вошли:

Олег Венглинский - бывший ассистент Костюка в Динамо U-19, теперь будет работать с основной командой;

Тарас Луценко - новый тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами Динамо и клубной ДЮФШ;

Виталий Кулиба - будет отвечать за физическую подготовку;

Мацей Кендзерек - остался специалистом по стандартным положениям и тренером-аналитиком.

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Кто покинул Динамо вместе с Шовковским

Вместе с Шовковским команду покинули почти все его помощники. В частности, не будут работать дальше легендарный тренер вратарей Михаил Михайлов, аналитик Александр Козлов, ассистент главного тренера Эмилиан Карас, а также бывшие игроки и тренеры клуба Олег Гусев и Сергей Федоров.

Карьерный путь нового наставника Динамо

О новом наставнике известно, что он ранее выступал за Динамо как игрок, но не смог закрепиться в первой команде из-за травм. Также играл за Ворсклу, киевские ЦСКА и Арсенал, Закарпатье, Борисфен и Тюмень на позиции правого полузащитника.

После завершения карьеры занимался бизнесом, а в 2012 году вернулся в Динамо, возглавив команду U-19. Под его руководством "бело-синие" четыре раза выигрывали чемпионат Украины среди игроков до 19 лет и доходили до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Для 50-летнего Костюка это будет первый опыт работы со взрослой командой.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

