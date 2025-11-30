Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

Кратко:
- Динамо объявило об отставке Шовковского после поражения от Омонии
- Игорь Костюк назначен исполняющим обязанности главного тренера
- Тренерский штаб обновлен, покинули клуб несколько легенд и помощников
В четверг, 27 ноября, киевское Динамо потерпело поражение от кипрской Омонии в Лиге конференций. После этого клуб объявил о прекращении сотрудничества с Александром Шовковским.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Костюк. Накануне он провел первую тренировку с командой и представил свой тренерский штаб, сообщает пресс-служба Динамо.
Состав нового тренерского штаба Костюка
В состав штаба вошли:
- Олег Венглинский - бывший ассистент Костюка в Динамо U-19, теперь будет работать с основной командой;
- Тарас Луценко - новый тренер вратарей, ранее работал с молодежными командами Динамо и клубной ДЮФШ;
- Виталий Кулиба - будет отвечать за физическую подготовку;
- Мацей Кендзерек - остался специалистом по стандартным положениям и тренером-аналитиком.
Кто покинул Динамо вместе с Шовковским
Вместе с Шовковским команду покинули почти все его помощники. В частности, не будут работать дальше легендарный тренер вратарей Михаил Михайлов, аналитик Александр Козлов, ассистент главного тренера Эмилиан Карас, а также бывшие игроки и тренеры клуба Олег Гусев и Сергей Федоров.
Карьерный путь нового наставника Динамо
О новом наставнике известно, что он ранее выступал за Динамо как игрок, но не смог закрепиться в первой команде из-за травм. Также играл за Ворсклу, киевские ЦСКА и Арсенал, Закарпатье, Борисфен и Тюмень на позиции правого полузащитника.
После завершения карьеры занимался бизнесом, а в 2012 году вернулся в Динамо, возглавив команду U-19. Под его руководством "бело-синие" четыре раза выигрывали чемпионат Украины среди игроков до 19 лет и доходили до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Для 50-летнего Костюка это будет первый опыт работы со взрослой командой.
Как сообщал Главред, в четверг, 27 ноября, киевское Динамо провело выездной матч против Омонии в 4-м туре основного раунда Лиги конференций 2025-2026. Кипрский клуб продолжил неудачную серию для киевлян в текущем сезоне.
Напомним, что футбольный клуб "Динамо" (Киев) объявил о серьезных изменениях в тренерском штабе первой команды. Отныне коллектив освобожден от исполнения обязанностей, а главным наставником временно назначен Игорь Костюк, который ранее руководил юношеской командой "Динамо" U19.
Кроме того, Донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
