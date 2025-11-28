Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

https://glavred.info/sport/dinamo-uvolilo-shovkovskogo-kakie-izmeneniya-gotovyat-v-trenerskom-shtabe-10719467.html Ссылка скопирована

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) объявил о серьезных изменениях в тренерском штабе первой команды. Отныне коллектив освобожден от исполнения обязанностей, а главным наставником временно назначен Игорь Костюк, который ранее руководил юношеской командой "Динамо" U19. Об этом говорится на сайте киевского клуба.

Клуб выразил благодарность Александру Шовковскому за его работу и вклад в развитие команды. Увольнение наставника и тренерского штаба стало реакцией на серию неудовлетворительных результатов, которые команда демонстрировала в последних матчах.

Игорь Костюк хорошо известен в структуре клуба. В роли тренера юношеской команды он стабильно добивался высоких результатов, четыре раза приводя "бело-синих" к золотым наградам в юношеском первенстве и воспитывая новые таланты.

Временное назначение Костюка призвано стабилизировать игру и психологическое состояние команды, пока руководство клуба определяется с кандидатурой нового главного тренера. В ближайших матчах именно он будет отвечать за результаты и настрой игроков.

