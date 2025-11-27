Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

Киевляне создали больше моментов в первом тайме, однако не реализовали удары и пропустили решающие голы.

https://glavred.info/sport/dinamo-zaznalo-fiasko-proti-omoniji-i-prodovzhuye-nevdalu-seriyu-podrobici-matchu-10719431.html Ссылка скопирована

Динамо потерпело поражение от Омонии в выездном матче Лиги конференций / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Динамо проиграло Омонии в выездном матче Лиги конференций

Киевляне пропустили два гола, один из них с пенальти

Ультрас Омонии принесли флаги России и СССР на стадион

В четверг, 27 ноября, киевское Динамо провело выездной матч против Омонии в 4-м туре основного раунда Лиги конференций 2025-2026. Кипрский клуб продолжил неудачную серию для киевлян в текущем сезоне, сообщает 24 Канал.

Это был первый матч Динамо против Омонии. Команда Александра Шовковского пыталась одержать вторую победу подряд в Лиге конференций, однако хозяева были сильнее в этот вечер.

видео дня

Инцидент с флагами на стадионе

Перед игрой ультрас Омонии принесли на стадион флаги России и СССР, которые разместили на секторах. После замечания стюарда российский флаг исчез, тогда как флаг СССР оставался позади ворот Динамо в первом тайме.

Ход матча и голы

В первые 45 минут киевляне пропустили гол с пенальти, который привел центральный защитник Динамо Денис Попов. Отличился с 11-метровой отметки Вилли Семеду. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу киприотов.

Хотя в первом тайме Динамо больше пробивало по воротам соперника (6 ударов против 3 - ред.), точными были лишь два удара. Замены Попова и перестановки во втором тайме не дали результата. На 59-й минуте Неофиту сначала попал в перекладину, но с добивания головой отправил мяч в сетку ворот Нещерета, удвоив преимущество Омонии - 2:0.

Киевляне имели несколько шансов сократить отставание, однако голкипер хозяев демонстрировал великолепную реакцию. В конце матча Омония упустила две стопроцентные возможности, главным героем в этих эпизодах стал Нещерет.

Сабо оценил шансы "Динамо" перед матчем с "Омонией"

Как писал Главред, бывший тренер и футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился своей оценкой перед матчем "Динамо" - "Омония". Он отметил, что последние выступления киевлян вызывают беспокойство: "Команда Шовковского играет напрочь невнятно. Ранее "Динамо" легко обыгрывало соперников уровня "Омонии", часто даже дублем, а сейчас уровень команды упал и уступает кипрским клубам".

В то же время Сабо надеется на положительный результат: "Хотелось бы увидеть победу "Динамо" со счетом 2:0. Что им терять? Нужно выходить на поле с самоотдачей и заряженностью, и результат обязательно будет".

Футбол - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Кроме того, украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно последних результатов Динамо и возможных изменений в тренерском штабе киевлян. Подопечные Александра Шовковского потерпели три поражения подряд в УПЛ, что стало историческим антирекордом клуба.

Напомним, что Донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред