Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

Кратко:
- Усик имеет пояса WBC, WBA и IBF
- Следующий соперник определится финальным элиминатором IBF
- Бой Андерсон-Санчес решит обязательного претендента
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас владеет тремя поясами - WBC, WBA и IBF. Его следующим соперником может стать победитель финального элиминатора за титул IBF.
Как сообщает SkySports, Джаред Андерсон в ближайшее время получит предложение провести бой с Фрэнком Санчесом. Поединок определит обязательного претендента на пояс IBF, которым сейчас владеет Усик.
В Top Rank подтвердили, что американский боксер готов встретиться на ринге с кубинцем. В случае победы Андерсона его следующий поединок вполне может состояться с Усиком, если украинец решит защитить свой титул.
Андерсон готов к бою
Ранее от поединка с Санчесом отказался британский боксер Даниэль Дюбуа. Торги по бою должны были состояться 20 ноября, однако ситуация изменилась после отказа Дюбуа.
Как сообщал Главред, Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Всемирная боксерская организация (WBO) получила официальное письмо от команды украинца, в котором он добровольно отказался от титула.
Украинский промоутер Александр Красюк объяснил это решение так:
"На ситуацию с титулом WBO надо смотреть в прогрессии времени. Официальный претендент должен был быть назначен сразу после поединка с Дюбуа, однако Александр взял паузу, мотивировав ее травмой."
Последние новости спорта
Как сообщал Главред, донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации. Такой шанс появляется благодаря клубному рейтингу, который будет решающим в случае перераспределения мест в турнире.
Напомним, что в четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.
Кроме того, украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно последних результатов Динамо и возможных изменений в тренерском штабе киевлян. Подопечные Александра Шовковского потерпели три поражения подряд в УПЛ, что стало историческим антирекордом клуба.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
