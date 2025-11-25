Укр
Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

Руслан Иваненко
25 ноября 2025, 21:42
337
Усик сохраняет свои пояса и готовится встретиться с обязательным претендентом на титул IBF.
Усик, бокс
Усик может вскоре защитить свой титул против победителя боя Андерсон-Санчес / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

  • Усик имеет пояса WBC, WBA и IBF
  • Следующий соперник определится финальным элиминатором IBF
  • Бой Андерсон-Санчес решит обязательного претендента

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас владеет тремя поясами - WBC, WBA и IBF. Его следующим соперником может стать победитель финального элиминатора за титул IBF.

Как сообщает SkySports, Джаред Андерсон в ближайшее время получит предложение провести бой с Фрэнком Санчесом. Поединок определит обязательного претендента на пояс IBF, которым сейчас владеет Усик.

видео дня

В Top Rank подтвердили, что американский боксер готов встретиться на ринге с кубинцем. В случае победы Андерсона его следующий поединок вполне может состояться с Усиком, если украинец решит защитить свой титул.

Андерсон готов к бою

Ранее от поединка с Санчесом отказался британский боксер Даниэль Дюбуа. Торги по бою должны были состояться 20 ноября, однако ситуация изменилась после отказа Дюбуа.

Как сообщал Главред, Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Всемирная боксерская организация (WBO) получила официальное письмо от команды украинца, в котором он добровольно отказался от титула.

Украинский промоутер Александр Красюк объяснил это решение так:

"На ситуацию с титулом WBO надо смотреть в прогрессии времени. Официальный претендент должен был быть назначен сразу после поединка с Дюбуа, однако Александр взял паузу, мотивировав ее травмой."

Читайте также:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик новости спорта новости бокса
