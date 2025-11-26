Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

Сабо оценил нынешний уровень Динамо и прогнозирует сложный матч против кипрской Омонии в Лиге конференций

Динамо отправляется в Ларнаку без четырех ключевых игроков / Колаж: Главред, фото: .facebook.com/fcdynamoua/photos

Кратко:

"Динамо" сыграет против кипрской "Омонии" без четырех игроков

В чемпионате Украины команда потерпела два поражения подряд

"Омония" еще не выигрывала в нынешнем сезоне Лиги

Четыре основных футболиста киевского "Динамо" не выйдут на поле в матче четвертого тура Лиги конференций против кипрской "Омонии". Заявка игроков опубликована на официальном сайте клуба.

Предыдущие результаты команды

В предыдущем матче еврокубка "бело-синие" разгромили боснийский "Зрински" со счетом 6:0. В то же время в чемпионате Украины команда потерпела два поражения подряд - от "Колоса" (1:2) и "ЛНЗ" (0:1), установив антирекорд по серии неудач.

Кипрская "Омония" в нынешнем сезоне Лиги конференций еще не выигрывала: две ничьи с "Лозанной" (1:1) и "Дритой" (1:1) и минимальное поражение от "Майнца" (0:1).

Кадровая ситуация Динамо перед матчем

В Ларнаку, где будет базироваться команда вместо Никосии, отправились 22 футболиста, на которых рассчитывает главный тренер Александр Шовковский. Из-за травм не смогут помочь Кристиан Биловар, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и Владимир Бражко.

"К уже присутствующим в лазарете Ярмоленко, Шапаренко и Биловару добавился Бражко после игры с "Колосом". Было сделано обследование, которое показало, что у него есть перелом ребра. Поэтому в ближайшее время мы на него тоже не сможем рассчитывать", - заявил Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Ожидания и прогноз эксперта

Бывший тренер и эксперт Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями перед матчем "Динамо" - "Омония".

Он отметил, что нынешняя игра киевлян вызывает беспокойство: "В последнее время команда Шовковского играет совершенно невыразительно. Лет десять назад "Динамо" легко обыгрывало соперников уровня "Омонии", даже дублем, но сейчас уровень команды упал, и сейчас он ниже кипрских клубов".

В то же время Сабо не теряет надежды на положительный результат: "Мне бы хотелось увидеть победу "Динамо" со счетом 2:0. Что им терять? Пусть выходят и побеждают. Если будет самоотдача и заряженность, будет и результат", - сказал Сабо в комментарии Украинскому футболу.

