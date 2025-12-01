Укр
Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

1 декабря стало известно о смерти легендарного динамовца Владимира Мунтяна - одного из величайших футболистов в истории "Динамо", отметили в клубе.
1 декабря на 80-м году жизни после продолжительной болезни умер легендарный динамовец Владимир Мунтян. В составе футбольного клуба "Динамо" он семь раз завоевывал чемпионский титул СССР, дважды выигрывал Кубок страны, а в 1975 году вместе с командой стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА. О его смерти сообщили на официальном сайте киевского клуба.

За время выступлений в "Динамо" Мунтян провел 371 матч во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 36 результативных передач. Его дебют в первой команде состоялся 15 октября 1965 года в Ташкенте, где киевляне победили "Пахтакор" 2:1.

Один из самых ярких сезонов Мунтян провел в чемпионате 1968/69 под руководством Виктора Маслова. Во время того розыгрыша он сыграл 41 матч и забил 12 голов, а уже в следующем году был признан лучшим футболистом СССР. За национальную сборную СССР он провел 49 поединков, забил 7 мячей, выступил на ЧМ-1970 и получил бронзу Олимпиады-1976.

После завершения карьеры в 1977 году Мунтян перешел к тренерской работе. Он работал с юными футболистами, возглавлял олимпийскую сборную Украины в 1992-94 годах, тренировал "Черкассы", "Орион", "Таврию", "Оболонь", "Кривбасс", "Ворсклу" и молодежный состав "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил соболезнования, подчеркнув, что смерть Мунтяна стала тяжелой потерей для клуба, а сам он посвятил всю жизнь футболу и оставил глубокий след в сердцах болельщиков и коллег.

"Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение. Владимир Федорович не только одерживал победы, но и воспитывал новых чемпионов, передавая свой опыт, мудрость и жажду побед. Он всегда оставался примером порядочности, человечности и настоящей преданности клубу. Сегодня мы прощаемся с великой личностью, чье имя стало синонимом успеха и величия "Динамо". Выражаю искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал и любил Владимира Федоровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его вклад в историю клуба и украинского футбола никогда не будет забыт", - отметил президент "Динамо".

Напомним, как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" сообщило о масштабных изменениях в тренерском штабе основной команды. Новым временным главным тренером стал Игорь Костюк, который до этого возглавлял юношескую команду U19. Об этом говорится на официальном ресурсе клуба.

После поражения от кипрской "Омонии" 27 ноября в Лиге конференций клуб объявил о завершении сотрудничества с Александром Шовковским. Выполнение функций главного тренера перешло к Игорю Костюку, который уже провел первую тренировку и представил свой новый тренерский штаб, сообщила пресс-служба "Динамо".

Тем временем донецкий "Шахтер" остается среди ключевых претендентов на выход в основную стадию Лиги чемпионов 2026/27 без квалификационных раундов - такую возможность клуб получает благодаря высокому клубному рейтингу, который может стать определяющим в случае перераспределения мест в турнире.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

