"Все проиграл": легенда киевского "Динамо" рассказал, почему его арестовали в Польше

Виталий Кирсанов
1 декабря 2025, 20:27
529
По словам Ивана Яремчука, он "чуть не подрался" с менеджером казино.
Иван Яремчук рассказал, почему его арестовали в Польше
Иван Яремчук рассказал, почему его арестовали в Польше / коллаж: Главред, фото: Википедия, ФК Динамо

Кратко:

  • Условия под арестом у Яремчука были нормальные
  • Через два месяца в Праге будет суд

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной бывшего СССР Иван Яремчук полтора месяца провел под арестом в Польше из-за произошедшего в пражском казино инцидента. Об этом он сообщил Blik.

По словам Яремчука, он "чуть не подрался" с менеджером казино, "все дело было в фишках".

видео дня

Легенда "Динамо" не стал прибегать к подробностям скандала, напомнив, что "все и так знают", что он в свое время "все проиграл в казино".

Он пояснил, что в Кракове, куда он приехал в преддверии матча сборных Украины и Азербайджана, его арестовали потому, что Чехия и Польша – страны Европейского союза.

Яремчук отметил, что условия под арестом у него были нормальные, вместе с ним содержали других украинцев, преимущественно за кражи.

"Пока отпустили, еду в Бельгию, а через два месяца в Праге будет суд. Надеюсь, что все закончится положительно", – заявил он.

Яремчук живет в Бельгии. 10 октября экс-динамовец Иван Яремчук вылетел в Польшу на матч отбора на чемпионат мира-2026 Украина-Азербайджан. Его брат рассказал, что экс-футболист был задержан в аэропорту Кракова.

Напомним, как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" сообщило о масштабных изменениях в тренерском штабе основной команды. Новым временным главным тренером стал Игорь Костюк, который до этого возглавлял юношескую команду U19. Об этом говорится на официальном ресурсе клуба.

После поражения от кипрской "Омонии" 27 ноября в Лиге конференций клуб объявил о завершении сотрудничества с Александром Шовковским. Выполнение функций главного тренера перешло к Игорю Костюку, который уже провел первую тренировку и представил свой новый тренерский штаб, сообщила пресс-служба "Динамо".

Кто такой Иван Яремчук

Иван Яремчук родился 19 марта 1962 года на Закарпатье в селе Великий Бычков. Его первой командой был черкасский "Днепр", за который он сыграл более 100 матчей. В 1983 году его призвали в ряды советской армии, но он проходил службу в киевском СКА, которое выступало во Второй лиге.

Стремительный взлет карьеры Яремчука произошел в 1985 году, когда его пригласили в киевское "Динамо". Игрок из Второй лиги сразу стал основным в великой команде Валерия Лобановского и попал в состав сборной СССР.

В 1986 году вместе с "Динамо" Яремчук стал обладателем Кубка кубков, а летом того же года забивал голы на чемпионате мира в Мексике.

Однако в том году Иван получил тяжелую травму, из-за которой мог завершить карьеру в 24 года. Во время ежегодного турнира Кубок Сантьяго Бернабеу знаменитый игрок "Реала" Хорхе Вальдано сломал ногу Ивану Яремчуку. Из-за ужасного повреждения и неправильного лечения динамовец не играл почти год.

После перелома Яремчук вернулся в футбол и играл до 36 лет. Он выступал в Германии, Израиле, Чехии и России. Завершал игровую карьеру полузащитник в полтавской "Ворскле". Из-за системных травм Иван не смог в полной мере реализовать свой талант, хотя его имя вписано золотыми буквами в историю украинского футбола.

В футболке сборной СССР полузащитник Иван Яремчук провел 18 поединков и забил два мяча, сыграв, в частности, на чемпионатах мира 1986 года в Мексике и 1990-го в Италии.

В 1991 году из киевского "Динамо" Иван Яремчук перешел в немецкий "Блау-Вайсс". Из-за травм он большую часть времени оставался вне игры. В Берлине он впервые попал в казино и сразу выиграл две тысячи марок. Игромания полностью поглотила звездного футболиста.

Иван ни разу не был женат, но у него есть внебрачная дочь Валерия - чемпионка Украины по синхронному плаванию.

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

