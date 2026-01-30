РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известно

Оккупанты ударили по жилому дому в одном из спальных районов Запорожья.

Атака на Запорожье произошла поздно вечером 29 января 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

В Запорожье под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры и жилой дом

Утром в Харькове прогремел мощный взрыв

Поздно вечером 29 января российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Кроме того, поврежден дом.

Примерно в 22:00 для Запорожской области была угроза применения КАБов, а также регулярно фиксировались дроны над областным центром. Уже через 20 минут глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры. Вследствие атаки начался пожар.

Примерно через час глава ОВА рассказал, что оккупанты ударили по жилому дому. По предварительным данным, один человек пострадал.

"В результате вражеской атаки, в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья, вылетели окна, повреждены балконы", - уточнил он.

Кроме того, Федоров показал кадр с видеокамеры, которая зафиксировала момент российского удара.

Утром глава ОВА сообщил, что 67-летний мужчина и женщины 48 и 57 лет получили ранения в результате вражеских атак на областной центр и Запорожский район.

Всего за сутки оккупанты нанесли 799 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области.

Смотрите видео - Удар РФ по Запорожью:

Куда обращаться, если повреждено жилье

Жителям Запорожья, у которых пострадало жилье, следует обращаться в городской Контакт-Центр 1580 по номерам телефонов:

061 781 15 80;

050 414 15 80;

067 656 15 80.

"Льготники, чье жилье было повреждено в результате российских атак, могут получить единовременное пособие от города в размере 15 тысяч гривен", - сообщила секретарь горсовета Регина Харченко.

Чтобы получить помощь, необходимо обращаться в Департамент социальной защиты населения по номерам телефонов:

063 206 02 25;

050 200 46 70.

Взрывы в Харькове

Рано утром в пятницу, 30 января, в Харькове прогремел громкий взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.

Взрыв в городе был слышен в 05:02, передает Суспільне Новини.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики, после чего в Харьковской области фиксировалась скоростная цель.

Официальных комментариев относительно атаки и ее последствий пока нет.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, около полуночи 29 января российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

На рассвете 28 января в Запорожье произошел пожар в доме в результате вражеской атаки. Оккупанты дважды ударили по городу. В результате загорелся жилой дом. Есть раненый. Более ста квартир и двадцати автомобилей повреждены.

В ночь на 26 января российская армия дважды нанесла удары по Запорожью. После атак в городе вспыхнули пожары.

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

