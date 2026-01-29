Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненый

В результате атаки возникли пожары, спасатели ликвидировали возгорание дома и газовой трубы.

Кратко:

РФ ударила дронами по частному сектору в Вольнянске

Погибли три человека: мужчина 62 лет и женщины 26 и 50 лет

Ранен 57-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь

Около полуночи 29 января российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Как сообщили в ГосЧС, среди погибших - 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Ранен 57-летний мужчина. Данные о пострадавших уточняются.

Повреждены 7 частных домов, один - уничтожен.

Спасатели ликвидировали пожар жилого дома 100 кв. и возгорание газовой трубы.

На месте работают все экстренные службы.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров также подтвердил, что российская оккупационная армия атаковала Запорожский район

"Россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Федоров.

Обновлено. По состоянию на 7:00 29 января количество травмированных в результате российских обстрелов одного из населенных пунктов региона возросло до трех человек.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, на рассвете 28 января в Запорожье произошел пожар в доме в результате вражеской атаки. Оккупанты дважды ударили по городу. В результате загорелся жилой дом. Есть раненый. Более ста квартир и двадцати автомобилей повреждены.

В ночь на 26 января российская армия дважды нанесла удары по Запорожью. После атак в городе вспыхнули пожары.

В ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупационные войска вечером 20 января нанесли удар по Запорожью. В результате атаки один человек погиб. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атаки врага по Запорожью пострадали частные дома.

В 2026 году РФ нацелилась на Запорожье: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что в 2026 году РФ нацелилась на Запорожье.

По его словам, мы упустили из вида ситуацию со Степногорском. Это маленький городок, который с лета 2025-го Россия превращает в пепел бесконечными обстрелами и штурмами. Степногорск расположен примерно в 20 км от Запорожья, причем на высоте.

"Если россиянам удастся захватить этот город и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсон: хоть Херсон и не захвачен войсками РФ, но они делают все, чтобы жизни в этом городе не было, чтобы люди уезжали оттуда", - сказал Ступак в интервью Главреду.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

