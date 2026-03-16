В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

В качестве альтернативы российское военное командование продвигает государственный мессенджер Max.

В армии РФ начали запрещать Telegram

Кратко:

Оккупантам приказали удалить Telegram со своих мобильных телефонов

Выполнение распоряжений о переходе на новую платформу происходит неравномерно

В некоторых подразделениях российской армии начали запрещать использование Telegram и переводить военных на другой мессенджер. Об этом говорится в отчёте аналитиков Институт изучения войны (ISW).

Как сообщил один из российских военных блогеров, в отдельных частях вооружённых сил РФ оккупантам приказали удалить Telegram со своих мобильных телефонов. При этом такие распоряжения противоречат прежним заявлениям некоторых российских чиновников, которые утверждали, что военные смогут продолжать использовать мессенджер для координации боевых действий.

По данным блогера, 15 марта отдельные подразделения российской армии получили указание полностью удалить приложение. Сообщается, что представители военной полиции РФ проверяют телефоны солдат, чтобы убедиться в выполнении приказа.

В качестве альтернативы российское военное командование продвигает государственный мессенджер Max. Однако, по словам блогера, этот сервис неудобен в использовании, а некоторые подразделения специальных сил даже запретили его применять.

В ISW отметили, что выполнение распоряжений о переходе на новую платформу происходит неравномерно. Одни подразделения уже удалили Telegram и начали пользоваться Max, тогда как другие продолжают общаться через привычный мессенджер.

Аналитики считают, что такая ситуация может свидетельствовать о том, что инициатива исходит от отдельных командиров, а не является общим приказом Министерство обороны РФ.

Эксперты также предполагают, что некоторые командиры могут стремиться заранее продемонстрировать лояльность Кремлю, вводя ограничения ещё до появления официальных указаний.

По мнению аналитиков, возможная блокировка Telegram на передовой способна ухудшить систему командования и управления российскими войсками и усилить уже существующие проблемы со связью. Эти трудности обострились после ограничения доступа к спутниковой сети Starlink 1 февраля.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Ростовской области РФ ввели постоянные ограничения доступа к интернету, которые местные власти объясняют якобы необходимостью защиты от украинских дронов. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

В 2024 году жители региона начали массово жаловаться на полное прекращение работы YouTube. По данным сервиса Vigo, в начале сентября скорость загрузки платформы в России упала до рекордно низкого уровня, а 23 декабря 2024 года видеосервис был полностью заблокирован.

Российские власти еще летом 2024 года начали блокировать определенные функции приложений Telegram и WhatsApp в пределах своей территории. Так, граждане РФ больше не смогут совершать звонки через указанные мессенджеры якобы из-за "борьбы с терроризмом и преступностью".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

