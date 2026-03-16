В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

Виталий Кирсанов
16 марта 2026, 10:58
В качестве альтернативы российское военное командование продвигает государственный мессенджер Max.
В армии РФ начали запрещать Telegram

Кратко:

  • Оккупантам приказали удалить Telegram со своих мобильных телефонов
  • Выполнение распоряжений о переходе на новую платформу происходит неравномерно

В некоторых подразделениях российской армии начали запрещать использование Telegram и переводить военных на другой мессенджер. Об этом говорится в отчёте аналитиков Институт изучения войны (ISW).

Как сообщил один из российских военных блогеров, в отдельных частях вооружённых сил РФ оккупантам приказали удалить Telegram со своих мобильных телефонов. При этом такие распоряжения противоречат прежним заявлениям некоторых российских чиновников, которые утверждали, что военные смогут продолжать использовать мессенджер для координации боевых действий.

По данным блогера, 15 марта отдельные подразделения российской армии получили указание полностью удалить приложение. Сообщается, что представители военной полиции РФ проверяют телефоны солдат, чтобы убедиться в выполнении приказа.

В качестве альтернативы российское военное командование продвигает государственный мессенджер Max. Однако, по словам блогера, этот сервис неудобен в использовании, а некоторые подразделения специальных сил даже запретили его применять.

В ISW отметили, что выполнение распоряжений о переходе на новую платформу происходит неравномерно. Одни подразделения уже удалили Telegram и начали пользоваться Max, тогда как другие продолжают общаться через привычный мессенджер.

Аналитики считают, что такая ситуация может свидетельствовать о том, что инициатива исходит от отдельных командиров, а не является общим приказом Министерство обороны РФ.

Эксперты также предполагают, что некоторые командиры могут стремиться заранее продемонстрировать лояльность Кремлю, вводя ограничения ещё до появления официальных указаний.

По мнению аналитиков, возможная блокировка Telegram на передовой способна ухудшить систему командования и управления российскими войсками и усилить уже существующие проблемы со связью. Эти трудности обострились после ограничения доступа к спутниковой сети Starlink 1 февраля.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Ростовской области РФ ввели постоянные ограничения доступа к интернету, которые местные власти объясняют якобы необходимостью защиты от украинских дронов. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

В 2024 году жители региона начали массово жаловаться на полное прекращение работы YouTube. По данным сервиса Vigo, в начале сентября скорость загрузки платформы в России упала до рекордно низкого уровня, а 23 декабря 2024 года видеосервис был полностью заблокирован.

Российские власти еще летом 2024 года начали блокировать определенные функции приложений Telegram и WhatsApp в пределах своей территории. Так, граждане РФ больше не смогут совершать звонки через указанные мессенджеры якобы из-за "борьбы с терроризмом и преступностью".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

новости России война в Украине Telegram блокировка Telegram запрет Telegram мессенджер Telegram Институт изучения войны
Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:44Украина
РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

11:00Украина
Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Последние новости

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

11:44

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:32

Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

Реклама
11:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 марта (обновляется)

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

11:10

Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицейВидео

11:00

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушкуФото

10:58

В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

10:46

Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

10:43

ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

10:23

Директор Львовского территориального управления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ – экс-прокурор

10:07

Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

09:55

"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

09:53

Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Реклама
09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

08:25

"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

08:13

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:04

Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

06:56

Атака "Шахедов" на Харьков и Запорожье: тысячи людей остались без света

03:45

В СССР скрыли правдивую историю Краматорска — что нашли под городомВидео

03:00

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушекВидео

02:30

Принц Уильям показал домашнее фото принцессы Дианы: "Сегодня и каждый день"

02:01

Украинская ведущая призналась, как сохранила брак: "Чувства меняются"

01:46

Учёные бьют тревогу: признаки деменции часто путают с распространенным кризисом

00:49

Известного украинского певца заподозрили в политических амбициях

15 марта, воскресенье
23:45

Электроэнергия будет, но не для всех: графики для Киева и области 16 марта

22:54

Пауза, играющая на руку Кремлю: США пересматривают графики помощи ВСУ — FT

22:52

"Хаотичный, дикий": Кучеренко назвала, кто поселился в ее памяти навсегда

22:29

Умер звезда соцсетей "Дед Толя": чем запомнился самый знаменитый дедушкаВидео

21:55

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Реклама
21:48

Украинская прыгунья перенесла операцию во время родов

21:34

ВСУ пошли в контрнаступление и освободили сотни километров: детали от ЗеленскогоВидео

20:29

"Трамп сдаст Украину": тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией"Видео

20:17

"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

19:25

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минутыВидео

19:10

Как российская армия платит рекордную цену за войну в Украине: Коваленко раскрыл потеримнение

19:08

Удар Шахедов по Калифорнии и новый Перл-Харбор — почему США не пресекают атаки

18:31

"Украина не вступит в ЕС": Будапешт выдвинул Киеву наглый ультиматум

18:21

План противника сорван: ВСУ заблокировали продвижение РФ на важном рубеже

18:10

В Иране неожиданно подставили Путина перед Трампом — официальное заявление

