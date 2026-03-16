Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

Землетрясения, кражи железа и использование сооружения в качестве строительного материала — главные причины, почему Колизей выглядит наполовину.

Почему у Колизея только одна сторона?

О чем вы узнаете:

Почему у Колизея нет второй стороны

Как церковь помогла сохранить древний амфитеатр

Главная причина того, что Колизей сохранился только наполовину, — особенности грунта, на котором он стоит. Античные инженеры построили амфитеатр на месте осушенного озера, не учтя, что под разными частями здания лежат разные породы. Северная сторона сооружения опирается на твердый скальный пласт, тогда как под южной стороной находится мягкая и рыхлая земля.

Эта разница стала критической во время землетрясений. Когда происходили подземные толчки, твердый грунт держал северную часть, а мягкое основание южной стороны вибрировало, что привело к появлению глубоких трещин. В 1349 году произошло землетрясение, во время которого южная внешняя стена просто не выдержала нагрузки и обрушилась. Именно этот момент навсегда изменил вид сооружения, превратив его в разорванное кольцо. Подробнее расскажет Главред.

Колизей как источник строительных материалов

После большого обрушения люди перестали воспринимать здание как памятник. На сотни лет Колизей превратился в огромный бесплатный склад готового камня. Вместо того, чтобы добывать новые блоки в карьерах, жители и власти города разбирали амфитеатр для собственных нужд.

Камни из обрушенной стены и уцелевших частей использовали для возведения дворцов, церквей и укрепления берегов реки Тибр. Многие мраморные детали, украшавшие трибуны, были измельчены и пережжены для получения извести. Таким образом, большая часть Колизея фактически "построила" архитектуру современного Рима.

Охотники за металлом и конструктивные повреждения

Другим фактором разрушения стала кража железа. В древности каменные блоки Колизея не скрепляли цементом, а соединяли мощными железными скобами, спрятанными внутри кладки. В Средневековье, когда металл был очень дорогим, люди начали выдалбливать эти штыри.

Охотники за металлом пробивали в камне глубокие отверстия, чтобы достать железо и переплавить его на инструменты или оружие. Эти дыры значительно ослабили здание. Из-за отсутствия внутреннего металлического каркаса конструкция потеряла жесткость, что ускорило ее разрушение под воздействием времени и ветра.

Спасение сооружения

В течение длительного времени внутри амфитеатра существовала обычная жизнь. Арки использовали как жилые квартиры, склады, конюшни и мастерские. Люди пробивали в древних стенах дымоходы и новые проходы, нарушая устойчивость высоких сводов. Арена, где когда-то происходили гладиаторские бои, была засыпана мусором и землей и использовалась как огород для выращивания овощей.

Разграбление Колизея удалось остановить только в XVIII веке, когда вмешалась церковь. Папа Римский объявил амфитеатр местом мученичества первых христиан и установил там кресты. Религиозная защита сделала кражу камня святотатством, что позволило сохранить ту часть сооружения, которая оставалась целой. В XIX веке были добавлены большие кирпичные подпорки, которые сегодня поддерживают края обрушенных стен и не дают им разрушаться дальше.

Об источнике: канал "Тайны Вселенной" YouTube-канал "Тайны Вселенной" — это научно-популярный ресурс, посвященный исследованию самых интересных аспектов астрономии, физики и истории.

