"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

В декабре 2024 года украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) перенесла операцию. Тогда артистка не стала разглашать, что конкретно привело ее под нож хирурга.
Неожиданные подробности о здоровье артистки стали известны лишь недавно - на ее шоу "Що ДаLee?". У Лиды обнаружили кисту, разрыв которой и привел ее в больницу. После операции были проведены анализы, результат которых напугал певицу. "Делаю все анализы, и 31 января мне звонят: "У вас самая агрессивная форма рака". У меня шок, я ничего не понимаю", - вспоминает певица.
На приеме врач объяснил Ли ситуацию. "Мы приезжаем к врачу, она рассказывает, что это была не просто киста, а злокачественная опухоль двухкамерная, которая разорвалась. Все плохое, что было в ней, оно просто выплеснулось в мой организм. Из-за этого очень много сложностей и есть вероятность, что есть метастазы. Они говорят: "Мы полностью все вырезаем и делаем самую сильную химиотерапию, которая только может быть", - говорит певица.
После этого Скорубская обратилась в Институт рака. Там опровергли первичный диагноз: у нее действительно была опухоль, но ситуация в целом была все же менее критичной.
"Я пошла в Институт рака, на месте врач смотрит и говорит: "Я не могу сказать, что все так плохо, но проблема есть". Он проверяет и говорит, что это опухоль желточного мешка. Вероятность того, что она есть - это 0,001%. И я попадаю в этот процент. Самое страшное, что потом ни один врач не хотел за меня браться. Эта опухоль считается злокачественной, но у меня были клетки, которые еще не определились. Я потратила три месяца, чтобы найти врача, который возьмется за меня", - поделилась Лидия.
Она прошла необходимое лечение и сейчас болезнь позади. Лида Ли отметила - рада, что не поддалась панике и выслушала мнения разных специалистов. Это позволило звезде сохранить здоровье.
"Если бы тогда я согласилась на все, что "давайте-давайте, у вас нет времени", то сегодня я бы не смогла иметь детей. Тогда я потратила три месяца на то, чтобы найти врача, который отступит от протокола. У меня шесть шрамов от двух операций. Первые три напоминают, что это конец, а рядом есть другие, которые указывают, что это большое начало", - добавила Лидия.
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
