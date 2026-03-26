"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

Лида Ли впервые призналась, что прошла непростой путь лечения.

Lida Lee рак - Лида Ли рассказала об онкологии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Что произошло с Lida Lee

Как звезда боролась с диагнозом

В декабре 2024 года украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) перенесла операцию. Тогда артистка не стала разглашать, что конкретно привело ее под нож хирурга.

Неожиданные подробности о здоровье артистки стали известны лишь недавно - на ее шоу "Що ДаLee?". У Лиды обнаружили кисту, разрыв которой и привел ее в больницу. После операции были проведены анализы, результат которых напугал певицу. "Делаю все анализы, и 31 января мне звонят: "У вас самая агрессивная форма рака". У меня шок, я ничего не понимаю", - вспоминает певица.

На приеме врач объяснил Ли ситуацию. "Мы приезжаем к врачу, она рассказывает, что это была не просто киста, а злокачественная опухоль двухкамерная, которая разорвалась. Все плохое, что было в ней, оно просто выплеснулось в мой организм. Из-за этого очень много сложностей и есть вероятность, что есть метастазы. Они говорят: "Мы полностью все вырезаем и делаем самую сильную химиотерапию, которая только может быть", - говорит певица.

После этого Скорубская обратилась в Институт рака. Там опровергли первичный диагноз: у нее действительно была опухоль, но ситуация в целом была все же менее критичной.

"Я пошла в Институт рака, на месте врач смотрит и говорит: "Я не могу сказать, что все так плохо, но проблема есть". Он проверяет и говорит, что это опухоль желточного мешка. Вероятность того, что она есть - это 0,001%. И я попадаю в этот процент. Самое страшное, что потом ни один врач не хотел за меня браться. Эта опухоль считается злокачественной, но у меня были клетки, которые еще не определились. Я потратила три месяца, чтобы найти врача, который возьмется за меня", - поделилась Лидия.

Она прошла необходимое лечение и сейчас болезнь позади. Лида Ли отметила - рада, что не поддалась панике и выслушала мнения разных специалистов. Это позволило звезде сохранить здоровье.

"Если бы тогда я согласилась на все, что "давайте-давайте, у вас нет времени", то сегодня я бы не смогла иметь детей. Тогда я потратила три месяца на то, чтобы найти врача, который отступит от протокола. У меня шесть шрамов от двух операций. Первые три напоминают, что это конец, а рядом есть другие, которые указывают, что это большое начало", - добавила Лидия.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

