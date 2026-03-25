Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

Марина Иваненко
25 марта 2026, 17:10
Какие растения нужно обрезать до конца марта, как мульчирование поможет сохранить влагу и избавиться от сорняков, и что уже можно сеять в открытый грунт.
Работы в саду в марте
Работы в саду в марте / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие растения нужно обрезать до конца марта
  • Как мульчирование защитит сад от сорняков и засухи
  • Какие овощи и цветы уже пора сеять в открытый грунт

Март — решающий месяц для каждого садовода. Именно сейчас природа начинает пробуждаться, и есть несколько задач, которые нужно успеть выполнить до конца месяца, чтобы сад был здоровым и ухоженным на протяжении всего сезона.

Куратор Королевского садоводческого общества (RHS)Роберт Бретт объясняет, что именно сейчас растения начинают пробуждаться, поэтому важно выполнить несколько задач, пока не начался активный рост.

видео дня

Когда заканчивается зима, сок поднимается, и растения начинают активно расти. Это создает небольшое, но важное окно, когда есть определенные задачи, которые нам действительно нужно выполнить до полного развития

рассказывает Роберт Бретт Yahoo UK.

Обрезка деревьев и кустарников

До конца марта нужно завершить обрезку растений, сбрасывающих листья. Это поможет им правильно расти и быть здоровыми.

Роберт Бретт отмечает:

Плодовые деревья, такие как яблони, подвергаются зимней обрезке, как и розы и глициния. В это время года следует обрезать немало растений, и важно завершить это до марта.

Защита почвы – мульчирование

Чтобы в саду было меньше сорняков, стоит накрыть землю вокруг растений слоем компоста, коры или навоза. Это закроет доступ света к семенам сорняков и не даст им прорасти. Также это поможет сохранить влагу в земле на лето.

Применение мульчи сейчас имеет много функций: помогает подавлять сорняки, удерживает влагу в почве и уменьшает испарение. Это простая работа, которая приносит много преимуществ, – объясняет специалист.

Посадка саженцев с открытыми корнями

Если земля не замерзла, сейчас лучшее время для того, чтобы посадить кусты и деревья. Весенние дожди помогут им прижиться до того, как наступит засуха.

Посадка в это время года позволяет корням укрепиться, пока в почве еще достаточно естественной влаги. Если отложить это на более позднюю весну, растения могут пострадать от более сухих условий, которые мы часто наблюдаем с марта, — предупреждает Бретт.

Какие семена уже можно сеять в марте

Март подходит для того, чтобы сеять теплолюбивые овощи дома или в теплице. Это касается помидоров, перца чили, огурцов и баклажанов.

Эксперт советует держать лотки с семенами в тепле (около 21–22 °C).

Ключ — обеспечить то, что мы называем "нижним теплом" — по сути, тепло из-под лотков для семян. Это может быть от радиатора или специально изготовленные тепловые коврики.

Также на улице уже можно сажать чеснок, лук-шалот и сеять полевые цветы.

Ранее Главред рассказывал о том, что большой урожай тыквы зависит не только от ухода, но прежде всего от правильной подготовки семян перед посадкой. Их нужно отсортировать, прогреть, обеззаразить, закалить и замочить — это повышает всхожесть и количество плодов

Также объясняли, что перекопка огорода весной может больше навредить, чем помочь: она разрушает естественную структуру почвы и уничтожает полезные микроорганизмы.

Об источнике: Yahoo News

Yahoo News — один из крупнейших в мире новостных агрегаторов, основанный компанией Yahoo в 1996 году. Ресурс собирает актуальные материалы от ведущих агентств (Associated Press, Reuters, AFP) и публикует собственные эксклюзивные репортажи. Платформа охватывает политику, бизнес, технологии и спорт, стабильно входя в список самых посещаемых медиасайтов мира благодаря оперативному обновлению контента и удобной персонализации ленты новостей.

