Во время строительства трассы археологи случайно наткнулись на огромный кельтский город. Под землей были найдены тысячи артефактов — от украшений до золота и янтаря.

Кельтское поселение возрастом 2200 лет

О чем вы узнаете:

Где археологи нашли один из крупнейших кельтских городов

Какие сокровища скрывало поселение

Во время обследования земли перед строительством трассы D35 археологи обнаружили огромное кельтское поселение. Оно существовало более 2000 лет назад (во II веке до нашей эры). Как сообщает Popularmechanics, команда Музея Восточной Богемии назвала находку "одной из крупнейших коллекций артефактов, когда-либо найденных в Богемии".

Ученые нашли не просто отдельные предметы, а целый город площадью около 25 гектаров. Здесь были жилые дома, мастерские и даже религиозное место (святилище).

Важный торговый центр

Город стоял на известном "Янтарном пути", который соединял Балтийское море со Средиземным. Здесь активно торговали и изготавливали дорогие вещи.

Весь этот комплекс не имеет себе равных по масштабу и характеру в Богемии. Поселение было надрегиональным торговым и производственным центром, соединенным с дальнемагистральными торговыми путями, о чем свидетельствуют находки янтаря, золота и серебряных монет, а также свидетельства производства роскошной керамики, — сообщили в музее.

Что именно нашли археологи

Ученые уже собрали 22 тысячи мешков с различными вещами. Среди них — обычная бытовая посуда и очень много украшений и денег.

Томас Мангел, профессор Градец-Краловского университета и один из руководителей раскопок, рассказал Live Science, что находок очень много.

Может быть несколько сотен монет, а украшения включают бронзовые и железные броши, фрагменты браслетов, металлические компоненты поясов, стеклянные бусины и браслеты, — отметил ученый.

Кто жил в этом городе

Ученые знают, что в этой части Европы когда-то жило кельтское племя боев. Однако в самом городе не нашли никаких надписей, которые бы точно это подтвердили

Богемия традиционно очень связана с боями. Но исследования показывают, что мы можем лишь сказать, что бои поселились где-то в Центральной Европе, — пояснил Томас Мангел.

Почему это удивительная находка

Археологи удивились, что все эти богатства лежали совсем близко к поверхности земли и их никто не разворовал за две тысячи лет.

Информационный потенциал первоначальной поверхности поселения в верхнем и подпочвенном горизонтах полностью превышает стандарт, — отмечают ученые.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир.

