Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его там

Юрий Берендий
24 марта 2026, 21:32
Геологи обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений золота с уникально высокой концентрацией металла, которое может изменить глобальный рынок добычи.
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его там
Как появилось золото — где обнаружили крупнейшее месторождение золота в мире / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Каковы запасы золота Китая
  • Что известно о месторождении Вангу

В центральном Китае геологи обнаружили одно из самых богатых месторождений золота за последние десятилетия. Речь идет о масштабных залежах, которые могут превзойти даже крупнейшие известные шахты мира как по объему, так и по концентрации драгоценного металла. Об этом говорится в материале издания Daily Galaxy.

Главред выяснил, где находится самое большое месторождение золота.

видео дня

Где именно нашли золото

Месторождения обнаружены под холмами уезда Пинцзян в провинции Хунань. Здесь залегают десятки золотоносных жил, которые уже привлекли внимание ученых.

"Во многих извлеченных кернах было видно золото", — отметил Чэнь Чжулинь, геолог-разведчик из Геологического бюро провинции Хунань.

По словам исследователей, золото обнаружено не в виде микроскопических частиц, а в форме видимых хлопьев и скоплений — редкого явления даже для опытных геологов.

Масштабы месторождения: сотни и даже тысячи тонн

Официальные результаты разведки впечатляют. Уже подтверждены значительные запасы драгоценного металла.

Геологи установили, что на глубине до 2 км залегает около 300 тонн золота, а на глубине до 3 км запасы могут превышать 1000 тонн.

Общая стоимость месторождения оценивается примерно в 600 миллиардов юаней (около 83 млрд долларов США).

Если эти данные подтвердятся, месторождение Вангу может превзойти одну из крупнейших шахт мира — South Deep в Южной Африке.

Смотрите видео о месторождении Вангу:

Чем это месторождение уникально

Главная особенность — чрезвычайно высокая концентрация золота в руде.

В некоторых образцах с глубины 2000 метров зафиксировано 138 граммов золота на тонну породы, тогда как большинство шахт работают с показателями менее 10 граммов.

Это означает, что добыча может быть значительно эффективнее и дешевле, чем на большинстве существующих месторождений.

Новые технологии помогли сделать открытие

Во время разведки использовались современные методы, в частности 3D-геологическое моделирование, что позволило точнее определить структуру залежей.

Кроме того, золото обнаружили и за пределами основного участка, что может свидетельствовать о еще больших масштабах месторождения.

Как образуется золото

Ученые предполагают, что уникальная концентрация золота связана с геологическими процессами в регионе.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, во время сейсмических нагрузок в кварцевых породах возникают электрические заряды. Это может вызывать быстрое осаждение золота из гидротермальных жидкостей.

Таким образом, золото могло формироваться не постепенно, а резко — во время землетрясений.

Что еще предстоит проверить

Несмотря на сенсационные результаты, исследование еще продолжается. Оценки основаны на бурении и моделировании, поэтому окончательные объемы месторождения требуют подтверждения.

В настоящее время власти региона планируют увеличить подтвержденные запасы еще на 55 тонн в ближайшие годы.

В то же время уже сейчас месторождение Вангу считается одним из самых перспективных в мире, ведь содержание золота здесь превышает средние показатели более чем в десять раз.

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) — это научно-популярный новостной сайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

золото
Реклама

