Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

Вы узнаете:
- Что нашли внутри старой мебели
- Почему покупка из секонд-хенда может оказаться проблемной
- В чем секрет благотворительных магазинов
Покупка мебели в благотворительном магазине обернулась настоящим удивлением для одной из пользовательниц сети. Обычный на первый взгляд комод скрывал внутри находку, от которой "перехватывает дыхание".
В обсуждении на популярном форуме Reddit пользователи поделились историями о странных и порой пугающих предметах, найденных в вещах из благотворительных магазинов. Одной из самых обсуждаемых историй стала про покупательницу, которая открыл нижний ящик купленного комода и обнаружил там стеклянный глаз, спрятанный под подкладкой.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Подобные случаи, как выяснилось, далеко не редкость. Благотворительные магазины давно стали местом, где можно найти не только выгодные покупки, но и неожиданные "сюрпризы". Люди часто жертвуют вещи, не проверяя их содержимое, и новые владельцы сталкиваются с неожиданными находками.
От денег до странных предметов
Пользователи делились самыми разными историями. Кто-то находил в мебели столовые приборы, театральные бинокли и даже старинную утварь. Другим везло еще больше. Например, один человек обнаружил 200 евро (чуть более 10 тысяч гривен) в сумке, купленной в секонд-хенде, а ребенок другой покупательницы нашел подарочные ваучеры прямо в кармане пальто.
Иногда находки оказываются не только неожиданными, но и важными.
"Я раньше работала волонтером в благотворительном магазине, и однажды им пожертвовали портфель, а внутри него оказалось последнее завещание предыдущего владельца. К счастью, семья вернулась на следующий день, чтобы его найти", - написала одна женщина.
Пугающие случаи
Не все истории заканчиваются приятно. В обсуждении всплыли и тревожные примеры: один из пользователей утверждал, что его знакомый обнаружил мертвое животное в пакете с одеждой. Подтверждений этому нет, но подобные рассказы лишь усиливают ощущение непредсказуемости таких покупок.
Некоторые участники обсуждения удивлялись, почему мебель перед продажей не проверяют тщательнее. Другие же отмечали, что подобные случаи являются частью "хаотичной магии" благотворительных магазинов, где каждая вещь хранит свою историю.
Ранее Главред писал о том, что девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное. Ее находка не только помогла сэкономить сотни долларов, но и превратилась в вирусную историю, которая собрала 4,5 млн просмотров в TikTok.
Также стало известно о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.
Вам может быть интересно:
- Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяина
- Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила
- Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданной
Об источнике: Reddit
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред