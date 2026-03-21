Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем было

Константин Пономарев
21 марта 2026, 14:36
Загадочный пакет за копейки удивил покупательницу. Содержимое оказалось ценнее, чем она ожидала, и превзошло стоимость покупки.
Девушка купила загадочный пакет в благотворительном магазине
Девушка купила загадочный пакет в благотворительном магазине

Вы узнаете:

  • Что оказалось внутри пакета
  • Как лучше всего выбирать покупки вслепую
  • Какие вещи стоили дороже всей покупки

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся неожиданной удачей для женщины, которая рискнула купить загадочный "мешочек с сюрпризом" всего за 3,95 фунта стерлингов (примерно 235 гривен). Содержимое оказалось куда ценнее, чем она могла предположить.

Покупательница по имени Бекки, регулярно посещающая секонд-хенды, решила выбрать самый тяжелый пакет из представленных, надеясь, что в нем окажется больше полезных вещей. Уже дома, начав распаковку, она поняла, что не ошиблась. Результатом девушка поделались в одном из своих видео в TikTok.

Неожиданная находка

Первым предметом стала прозрачная косметичка известного бренда, которую, по ее оценке, можно перепродать почти за стоимость всей покупки. Далее в пакете оказались крем для ног, аксессуары для ухода и другие мелочи.

Но главный сюрприз ждал впереди. Среди вещей обнаружился популярный спрей от влажности, который в интернете продается значительно дороже, примерно за 20 фунтов стерлингов (около 1200 грн). Такой разброс в цене объясняется ограниченным наличием товара и высоким спросом.

Фото: tiktok.com/@beckysbazaar

Также в пакете нашлись средства для укладки волос, дневной крем с коллагеном и даже набор наклеек, дополнивший "улов".

Пользователи спорят о находке

История вызвала активную реакцию в сети. Одни пользователи восхитились выгодной покупкой и отметили, что даже часть содержимого уже окупает стоимость пакета.

"А еще эта сумка была просто восхитительной, я бы обязательно использовала ее снова", - написала одна девушка.

Другие же выразили сомнения, особенно по поводу покупки косметики и средств ухода в благотворительных магазинах. Их беспокоит срок годности и условия хранения таких товаров.

"Я бы никогда не доверилась туалетным принадлежностям из комиссионного/благотворительного магазина. Срок годности этих вещей обычно составляет 12 месяцев, и я всегда думаю, сколько времени они пролежали в чьей-то комнате или ванной, прежде чем кто-то решил, что они ему больше не нужны. А потом не знаю, сколько времени они пролежали еще и в магазине", - написала одна из пользовательниц.

В видео девушка показывает, что она нашла в загадочном пакете из магазина:

Ранее Главред писал о том, что девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное. Ее находка не только помогла сэкономить сотни долларов, но и превратилась в вирусную историю, которая собрала 4,5 млн просмотров в TikTok.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

15:39Война
Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:11Война
Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

13:53Фронт
Популярное

Ещё
Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Последние новости

16:08

Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну Кремля

15:56

Соседи смеялись, пока не увидели результат: зачем нужны вилки в огороде

15:47

Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина ТимберлейкаВидео

15:39

ВСУ "нанесли удар" по важным объектам в РФ: Генштаб раскрыл подробности

15:19

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
15:19

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

15:11

Кремль предложил Трампу тайную сделку по Украине — чего хочет Россия и как ответили США

15:07

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопатыВидео

14:48

Уже с 23 марта: в Тернополе значительно подорожает проезд в автобусах

14:47

Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

14:36

Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем былоВидео

13:57

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

13:53

Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

13:47

Популярный украинский актер сильно удивил суммой месячного заработка

13:38

Урожай будет аж до октября: простой рецепт самой лучшей подкормки огурцовВидео

13:34

Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — деталиВидео

13:05

Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

12:41

Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искалВидео

12:32

Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранениюВидео

12:26

Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

12:17

"Его не забудут": Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино оплакивают Чака Норриса

12:08

Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

11:52

Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

11:49

Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

11:44

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

11:43

Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

11:35

Ценопад на прилавках: один базовый продукт продают почти за бесценок

11:12

Гороскоп Таро на завтра 22 марта: Овнам - отдых, Девам - планировать

10:58

Украинцев предупредили об опасности: объявлен желтый уровень

10:55

Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

10:50

ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

10:20

Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

10:03

"Не фантастические выплаты": после смерти брата-воина Бурмака сделала заявление

10:02

Крупнейший налет дронов на РФ: взрывы раздавались даже в Москве, подробности

09:53

Всё разрушено, есть погибшие: россияне нанесли удар по ЗапорожьюФото

08:54

Почему дачники поливают огурцы уксусом: неожиданный эффект

08:53

Одна область Украины почти полностью обесточена: задерживается множество поездов

07:59

Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

07:32

Украине надо прекратить борьбу за вступление в НАТО: Андрусив объяснил причинумнение

05:53

В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

05:35

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

05:11

Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

04:40

Волнующий перелом недели: пять знаков зодиака сделают шаг в счастливое будущее

04:16

Как сказать по-украински "притязательный": большинство ошибается

04:04

Нарушение - штраф: что должно быть в машине у каждого украинца

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 секунд

03:34

Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

03:30

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовьВидео

03:17

ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

03:04

Гороскоп на завтра, 22 марта: Весам - счастье, Козерогам - тревога

