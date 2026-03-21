Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем было

Загадочный пакет за копейки удивил покупательницу. Содержимое оказалось ценнее, чем она ожидала, и превзошло стоимость покупки.

https://glavred.info/life/zagadochnyy-paket-iz-sekonda-za-kopeyki-obogatil-devushku-chto-v-nem-bylo-10750808.html Ссылка скопирована

Девушка купила загадочный пакет в благотворительном магазине

Вы узнаете:

Что оказалось внутри пакета

Как лучше всего выбирать покупки вслепую

Какие вещи стоили дороже всей покупки

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся неожиданной удачей для женщины, которая рискнула купить загадочный "мешочек с сюрпризом" всего за 3,95 фунта стерлингов (примерно 235 гривен). Содержимое оказалось куда ценнее, чем она могла предположить.

Покупательница по имени Бекки, регулярно посещающая секонд-хенды, решила выбрать самый тяжелый пакет из представленных, надеясь, что в нем окажется больше полезных вещей. Уже дома, начав распаковку, она поняла, что не ошиблась. Результатом девушка поделались в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Неожиданная находка

Первым предметом стала прозрачная косметичка известного бренда, которую, по ее оценке, можно перепродать почти за стоимость всей покупки. Далее в пакете оказались крем для ног, аксессуары для ухода и другие мелочи.

Но главный сюрприз ждал впереди. Среди вещей обнаружился популярный спрей от влажности, который в интернете продается значительно дороже, примерно за 20 фунтов стерлингов (около 1200 грн). Такой разброс в цене объясняется ограниченным наличием товара и высоким спросом.

Загадочный пакет из благотворительного магазина / Фото: tiktok.com/@beckysbazaar

Также в пакете нашлись средства для укладки волос, дневной крем с коллагеном и даже набор наклеек, дополнивший "улов".

Пользователи спорят о находке

История вызвала активную реакцию в сети. Одни пользователи восхитились выгодной покупкой и отметили, что даже часть содержимого уже окупает стоимость пакета.

"А еще эта сумка была просто восхитительной, я бы обязательно использовала ее снова", - написала одна девушка.

Другие же выразили сомнения, особенно по поводу покупки косметики и средств ухода в благотворительных магазинах. Их беспокоит срок годности и условия хранения таких товаров.

"Я бы никогда не доверилась туалетным принадлежностям из комиссионного/благотворительного магазина. Срок годности этих вещей обычно составляет 12 месяцев, и я всегда думаю, сколько времени они пролежали в чьей-то комнате или ванной, прежде чем кто-то решил, что они ему больше не нужны. А потом не знаю, сколько времени они пролежали еще и в магазине", - написала одна из пользовательниц.

В видео девушка показывает, что она нашла в загадочном пакете из магазина:

Вам может быть интересно:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред