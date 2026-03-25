Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выглядело

Юрий Берендий
25 марта 2026, 03:09
На чердаке дома обнаружили гигантское осиное гнездо необычных размеров, которое стало настоящей сенсацией благодаря своим масштабам и длительному существованию.
Нашли гнездо ос размером с монстра — что делать с гнездом ос / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какое самое большое осиное гнездо
  • Какая опасность исходит от желтых ос
  • Осы в доме: что делать

В США зафиксировали уникальный случай — на чердаке жилого дома нашли гигантское осиное гнездо, которое по размерам больше напоминает настоящего монстра, чем обычную колонию насекомых. Об этом сообщает издание WYRK.

Главред выяснил, как выглядит гигантское осиное гнездо.

видео дня

Где нашли гигантское гнездо ос

Невероятную находку сделали в городе Ангола, штат Нью-Йорк. По словам очевидцев, это самое большое осиное гнездо, которое когда-либо фиксировали в регионе. Гнездо имело впечатляющие размеры и сохранилось до наших дней как уникальный экспонат.

"Это было осиное гнездо длиной около 3 футов, которое было найдено на чердаке почти 40 лет назад в городе Ангола, штат Нью-Йорк, и сейчас выставлено на обозрение", — говорится в материале.

Сегодня этот объект можно увидеть в музее, где он вызывает большой интерес у посетителей.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

Как выглядит гигантское гнездо

Гнездо имеет характерную структуру, похожую на бумажную оболочку, но его размеры значительно превышают стандартные.

Обычно подобные гнезда имеют гораздо меньшие размеры, что делает эту находку исключительной.

Как осы строят свои гнезда

Специалисты объясняют, что осы создают свои жилища из природных материалов.

"Осы используют свою слюну и волокна древесины, чтобы создать гнезда, похожие на папье-маше, которые вы можете видеть", — отмечают специалисты.

Такие конструкции могут появляться в разных местах — от деревьев до подземных нор.

Почему гнезда ос могут появиться в доме

Иногда осы выбирают для проживания именно человеческие жилища, что создает серьезную проблему для владельцев.

"В худших для владельцев домов случаях желтые осы иногда строят гнезда в полостях стен и домов, что иногда делает борьбу с ними настоящей катастрофой", — указали в материале.

Процесс формирования гнезда начинается весной, а уже к концу лета колония может достигать тысяч особей.

Почему это гнездо стало рекордным

В большинстве случаев осиные гнезда существуют только один сезон и имеют размер примерно с баскетбольный мяч. Однако в этом случае все было иначе.

"Обычно осиное гнездо имеет размер примерно с баскетбольный мяч и существует всего один сезон, но рекордное гнездо в Западном Нью-Йорке, по-видимому, существовало годами", — пояснили они.

Именно длительный период существования позволил гнезду достичь гигантских размеров.

Смотрите видео "Сніданку з 1+1" о том, что делать с осиным гнездом:

Насколько опасны желтые осы

Эксперты предупреждают, что такие насекомые могут представлять серьезную угрозу для людей.

"Важно отметить, что если у вас возникла такая проблема в вашем доме, вам следует вызвать дезинсектора, поскольку желтые осы являются самым агрессивным видом ос. Они могут жалить много раз, не погибая, и если люди получат слишком много укусов, это может привести к смерти", — резюмировали в статье.

Об источнике: WYRK

WYRK (106,5 FM) — коммерческая радиостанция в Буффало, штат Нью-Йорк, обслуживающая западную часть штата. Она принадлежит компании Townsquare Media и вещает в формате кантри-музыки, сообщает Википедия.

По данным рейтинговой службы Nielsen, WYRK часто является самой популярной радиостанцией в Западном Нью-Йорке. WYRK остается преимущественно местной станцией.

WYRK начала транслировать свои программы в Интернете в ноябре 2006 года. Кроме того, у радиостанции есть собственный сайт, где публикуются интересные новости и факты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США пчелы
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять