На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выглядело

На чердаке дома обнаружили гигантское осиное гнездо необычных размеров, которое стало настоящей сенсацией благодаря своим масштабам и длительному существованию.

https://glavred.info/life/na-cherdake-doma-nashli-gnezdo-os-razmerom-s-monstra-kak-ono-vyglyadelo-10751642.html Ссылка скопирована

Нашли гнездо ос размером с монстра — что делать с гнездом ос

О чем идет речь в материале:

Какое самое большое осиное гнездо

Какая опасность исходит от желтых ос

Осы в доме: что делать

В США зафиксировали уникальный случай — на чердаке жилого дома нашли гигантское осиное гнездо, которое по размерам больше напоминает настоящего монстра, чем обычную колонию насекомых. Об этом сообщает издание WYRK.

видео дня

Где нашли гигантское гнездо ос

Невероятную находку сделали в городе Ангола, штат Нью-Йорк. По словам очевидцев, это самое большое осиное гнездо, которое когда-либо фиксировали в регионе. Гнездо имело впечатляющие размеры и сохранилось до наших дней как уникальный экспонат.

"Это было осиное гнездо длиной около 3 футов, которое было найдено на чердаке почти 40 лет назад в городе Ангола, штат Нью-Йорк, и сейчас выставлено на обозрение", — говорится в материале.

Сегодня этот объект можно увидеть в музее, где он вызывает большой интерес у посетителей.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о самых важных новостях. Также приглашаем на наш Telegram-канал.

Как выглядит гигантское гнездо

Гнездо имеет характерную структуру, похожую на бумажную оболочку, но его размеры значительно превышают стандартные.

Обычно подобные гнезда имеют гораздо меньшие размеры, что делает эту находку исключительной.

/ Фото: WYRK

Как осы строят свои гнезда

Специалисты объясняют, что осы создают свои жилища из природных материалов.

"Осы используют свою слюну и волокна древесины, чтобы создать гнезда, похожие на папье-маше, которые вы можете видеть", — отмечают специалисты.

Такие конструкции могут появляться в разных местах — от деревьев до подземных нор.

Почему гнезда ос могут появиться в доме

Иногда осы выбирают для проживания именно человеческие жилища, что создает серьезную проблему для владельцев.

"В худших для владельцев домов случаях желтые осы иногда строят гнезда в полостях стен и домов, что иногда делает борьбу с ними настоящей катастрофой", — указали в материале.

Процесс формирования гнезда начинается весной, а уже к концу лета колония может достигать тысяч особей.

Почему это гнездо стало рекордным

В большинстве случаев осиные гнезда существуют только один сезон и имеют размер примерно с баскетбольный мяч. Однако в этом случае все было иначе.

"Обычно осиное гнездо имеет размер примерно с баскетбольный мяч и существует всего один сезон, но рекордное гнездо в Западном Нью-Йорке, по-видимому, существовало годами", — пояснили они.

Именно длительный период существования позволил гнезду достичь гигантских размеров.

Смотрите видео "Сніданку з 1+1" о том, что делать с осиным гнездом:

Насколько опасны желтые осы

Эксперты предупреждают, что такие насекомые могут представлять серьезную угрозу для людей.

"Важно отметить, что если у вас возникла такая проблема в вашем доме, вам следует вызвать дезинсектора, поскольку желтые осы являются самым агрессивным видом ос. Они могут жалить много раз, не погибая, и если люди получат слишком много укусов, это может привести к смерти", — резюмировали в статье.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: WYRK WYRK (106,5 FM) — коммерческая радиостанция в Буффало, штат Нью-Йорк, обслуживающая западную часть штата. Она принадлежит компании Townsquare Media и вещает в формате кантри-музыки, сообщает Википедия. По данным рейтинговой службы Nielsen, WYRK часто является самой популярной радиостанцией в Западном Нью-Йорке. WYRK остается преимущественно местной станцией. WYRK начала транслировать свои программы в Интернете в ноябре 2006 года. Кроме того, у радиостанции есть собственный сайт, где публикуются интересные новости и факты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред