Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

Как защитить растения от белокрылки без токсичных химикатов: использование синего раствора и окрашенной мульчи позволяет сократить численность вредителя на 89%.

https://glavred.info/sad-ogorod/siniy-kolir-proti-bilokrilki-yak-pozbutisya-shkidnika-bez-himiji-10751882.html Ссылка скопирована

Как бороться с белокрылкой? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему белокрылка боится синего цвета

Как приготовить раствор от белокрылки

Куда именно нужно брызгать, чтобы уничтожить почти 90% вредителей

Белокрылка — это маленькое белое насекомое, которое высасывает соки из растений. Оно очень быстро привыкает к яду, поэтому обычные препараты часто просто не помогают. Но есть хитрый и дешевый способ — напугать вредителя синим цветом. Главред расскажет о нем подробнее.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Почему белокрылка боится синего цвета

Ученые выяснили, что белокрылка ищет пищу по цвету. Она любит желтый и зеленый, а синего боится и старается держаться от него подальше.

Синий цвет вызывает у белокрылки выраженную реакцию избегания... она просто не может распознать растение как объект для питания, — отмечают авторы видео на канале"Секреты урожая".

Дешевый раствор из аптечной синьки для защиты растений

Для обработки понадобится обычный аптечный метиленовый синий. Он безопасен для людей и даже помогает растениям пережить стресс и жару.

Как приготовить раствор от белокрылки:

Возьмите 1 литр чистой воды.

Добавьте половину чайной ложки метиленового синего.

Хорошо перемешайте, вода должна стать ярко-синей.

Видео о том, как бороться с белокрылкой, можно посмотреть здесь:

Куда именно брызгать, чтобы уничтожить почти 90% вредителей

Самое главное — опрыскивать нижнюю часть листьев, где прячутся насекомые и откладывают яйца.

Используйте мелкое распыление ("туман").

Особое внимание уделяйте верхушкам растений, где листья самые нежные.

Синяя мульча — двойной удар по белокрылке

Свет, отражающийся от синей поверхности, дезориентирует вредителя и не позволяет ему распознавать растения как пищу.

Комплексное применение этих двух приемов — окрашивание мульчи и опрыскивание нижней стороны листьев — может уменьшить численность белокрылки на 89%.

Этот способ идеально подходит для теплиц, балконов и даже комнатных цветов, так как он не токсичен и очень дешев.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая" YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред