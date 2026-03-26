Как сказать "волшебный пендель" на украинском - правильный вариант мало кто знает

Руслана Заклинская
26 марта 2026, 04:34
В своём TikTok-блоге тренер по дикции предложила варианты на любой вкус.
"Волшебный пендель" на украинском языке

Вы узнаете:

  • Какие украинские вариантысуществуют для фразы "волшебный пендель"
  • Когда стоит использовать "чарівний штурханець"

В современном украинском языке все чаще появляются яркие и креативные варианты привычных иностранных фраз. Одной из таких является русская фраза "волшебный пендель", которую на украинском языке можно передать несколькими интересными вариантами. Об этом в видео в TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

В зависимости от ситуации и степени близости с человеком, можно использовать несколько вариантов. Если кого-то нужно вдохновить деликатно, подойдет классический "чарівний штурханець".

Для тех, кто ценит более радикальную мотивацию, Виктория предлагает настоящие языковые жемчужины:

  1. Чудодейственный пинок.
  2. Мотивационный пинок.

Смотрите видео о том, как сказать "волшебный пендель" на украинском:

Как сообщал Главред, в украинском языке часто встречаются кальки с русского, которые звучат неестественно. Одной из таких является выражение "вопрос на засыпку".

Также актриса дубляжа Виктория Хмельницкая советует заменять кальку с русского "сколько душе угодно" на украинские выражения.

Многие украинцы до сих пор говорят "яичница-глазунья" или "скрембл", употребляя иностранные названия блюд. Популярный журналист Рами Аль Шайер в TikTok напомнил аутентичные украинские эквиваленты.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык русский язык культура
