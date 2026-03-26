Как сказать 'волшебный пендель' на украинском - правильный вариант мало кто знает

Вы узнаете:
- Какие украинские вариантысуществуют для фразы "волшебный пендель"
- Когда стоит использовать "чарівний штурханець"
В современном украинском языке все чаще появляются яркие и креативные варианты привычных иностранных фраз. Одной из таких является русская фраза "волшебный пендель", которую на украинском языке можно передать несколькими интересными вариантами. Об этом в видео в TikTok рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
В зависимости от ситуации и степени близости с человеком, можно использовать несколько вариантов. Если кого-то нужно вдохновить деликатно, подойдет классический "чарівний штурханець".
Для тех, кто ценит более радикальную мотивацию, Виктория предлагает настоящие языковые жемчужины:
- Чудодейственный пинок.
- Мотивационный пинок.
Смотрите видео о том, как сказать "волшебный пендель" на украинском:
@vikakhmelnytska#українськамова#барвистаукраїнська#мова#антисуржик#гумор♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Как сообщал Главред, в украинском языке часто встречаются кальки с русского, которые звучат неестественно. Одной из таких является выражение "вопрос на засыпку".
Также актриса дубляжа Виктория Хмельницкая советует заменять кальку с русского "сколько душе угодно" на украинские выражения.
Многие украинцы до сих пор говорят "яичница-глазунья" или "скрембл", употребляя иностранные названия блюд. Популярный журналист Рами Аль Шайер в TikTok напомнил аутентичные украинские эквиваленты.
Читайте также:
- Что означает выражение "хоть греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение
- Украина стала "пороховой бочкой": что привело к взрыву и появлению казачества
- Самое дорогое сокровище: что хранили украинские женщины в сундуках, которые принадлежали только им
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред