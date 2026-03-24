Как сказать на украинском 'вопрос на засыпку' - правильный вариант знают не все

В украинском языке часто встречаются кальки с русского, которые звучат неестественно. Одним из таких выражений является "вопрос на засыпку", которое часто используют, когда хотят поставить сложную или неожиданную задачу. Как правильно передать его на украинском, в своем TikTok-блоге рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
По ее словам, дословно перевести русское выражение невозможно.
"Засыпать можно только землей, а "вопрос" на украинском — "питання" или "запитання", - подчеркнула Виктория Хмельницкая.
Вместо сомнительного "на засыпку" специалистка советует использовать три точных варианта: завальне питання, каверзне запитання, підступне запитання.
Варианты пользователей
Под видео Виктории развернулась оживленная дискуссия, где подписчики предложили свои, не менее интересные варианты, которые уже стали частью современного языка:
- вопрос со звездочкой (как в школьных учебниках — повышенной сложности);
- вопрос в придачу.
Смотрите видео о том, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском:
Как сообщал Главред, многие украинцы до сих пор говорят "яичница-глазунья" или "скрембл", используя иностранные названия. Популярный журналист Рами Аль Шайер в TikTok напомнил аутентичные украинские названия этих блюд.
Также выражение "сколько души угодно" является калькой с русского, поэтому актриса дубляжа Виктория Хмельницкая советует его заменять.
Кроме того, фраза "жизнь бьет ключом" — калька с русского языка, которую Хмельницкая в TikTok рекомендует передавать украинскими эквивалентами.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
