Как сказать на украинском 'вопрос на засыпку' - правильный вариант знают не все

Эксперт по устной речи Виктория Хмельницкая в своём блоге назвала как минимум три характерных варианта.

Вопрос на засыпку на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что означает русское выражение "вопрос на засыпку"

Какие украинские варианты передают тот же смысл

Какие интересные предложения пользователей

В украинском языке часто встречаются кальки с русского, которые звучат неестественно. Одним из таких выражений является "вопрос на засыпку", которое часто используют, когда хотят поставить сложную или неожиданную задачу. Как правильно передать его на украинском, в своем TikTok-блоге рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

По ее словам, дословно перевести русское выражение невозможно.

"Засыпать можно только землей, а "вопрос" на украинском — "питання" или "запитання", - подчеркнула Виктория Хмельницкая.

Вместо сомнительного "на засыпку" специалистка советует использовать три точных варианта: завальне питання, каверзне запитання, підступне запитання.

Варианты пользователей

Под видео Виктории развернулась оживленная дискуссия, где подписчики предложили свои, не менее интересные варианты, которые уже стали частью современного языка:

вопрос со звездочкой (как в школьных учебниках — повышенной сложности);

вопрос в придачу.

Как сообщал Главред, многие украинцы до сих пор говорят "яичница-глазунья" или "скрембл", используя иностранные названия. Популярный журналист Рами Аль Шайер в TikTok напомнил аутентичные украинские названия этих блюд.

Также выражение "сколько души угодно" является калькой с русского, поэтому актриса дубляжа Виктория Хмельницкая советует его заменять.

Кроме того, фраза "жизнь бьет ключом" — калька с русского языка, которую Хмельницкая в TikTok рекомендует передавать украинскими эквивалентами.

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

