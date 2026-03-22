Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Руслана Заклинская
22 марта 2026, 15:38
Независимость пытались сохранить с помощью обращения в Берлин, не подозревая, что судьба Карпатской Украины уже решена.
Венгерская техника в Хусте, Августин Волошин / Коллаж: Главред, фото: Life Via, uk.wikipedia.org

Пока мир стоял на пороге Второй мировой войны, в Хусте была провозглашена независимость Карпатской Украины. Государство просуществовало считанные часы, но показало миру, что украинцы готовы сражаться за свою землю даже тогда, когда силы врага превосходят их в десятки раз.

Главред узнал историю Карпатской Украины.

Как была провозглашена независимость Карпатской Украины

После Первой мировой войны Закарпатье отошло к Чехословакии по Сен-Жерменскому и Трианонскому договорам. Хотя автономия Подкарпатской Руси была предусмотрена, ее реализация затягивалась. Историк Юрий Славик рассказал "Суспильному", что к концу 1930-х сформировалось новое поколение образованных жителей с четким национальным самосознанием, хотя некоторые находились под влиянием русофильской пропаганды.

Провозглашение состоялось 15 марта 1939 года в здании Хустской гимназии, где собрался Сойм (парламент) Карпатской Украины. Это не было случайным событием — до этого регион уже имел статус автономии в составе Чехословакии.

Несмотря на короткое существование, Карпатская Украина утвердила важные атрибуты государственности:

  1. Государственным языком стала украинская;
  2. флагом был выбран сине-желтый флаг;
  3. Гимном — "Ще не вмерла Україна…".

Кто руководил Карпатской Украиной

Ключевой фигурой и идейным вдохновителем государства был Августин Волошин — выдающийся культурный деятель, греко-католический священник и педагог. На заседании Сойма его единогласно избрали президентом.

Премьер-министром стал Юлиан Ревай, а для защиты края создали воинское формирование — организацию обороны "Карпатская Сечь", которая героически защищала независимость, хотя и была значительно слабее венгерских войск.

Как долго существовало это государство

Венгерские войска напали на Карпатскую Украину еще до провозглашения независимости (в ночь на 14 марта). Силы были слишком неравны — венгерская армия имела танки и авиацию, тогда как защитники пользовались лишь стрелковым оружием.

"Чехи не хотели предоставлять оружие. Произошли перестрелки, в которых были десятки жертв с обеих сторон. Больше — со стороны "Карпатской Сечи", которая была слабо вооружена", — рассказал историк.

Бои за Карпатскую Украину длились более 8 часов. После этого удалось договориться об отводе чехословацких войск, однако венгерские войска успели занять три села вблизи Мукачево.

14 марта 1939 года парламент Словакии провозгласил независимость, а уже 15 марта Сойм Карпатской Украины провозгласил государственную самостоятельность. Историк Юрий Славик подчеркивает, что Карпатская Украина прошла все законные этапы государственного строительства, однако не получила международного признания.

Оккупация Венгрией завершилась 18 марта, после чего начались репрессии.

"Многих расстреляли просто без суда в разных уголках Карпатской Украины: вблизи Хуста, на Верецком перевале, в Тячеве, в Раховском районе. Есть братские могилы, которые сейчас раскапывают археологи, и есть документальные подтверждения этому. Фактически Венгрия проводила зачистку от украинского движения", — рассказал Юрий Славик.

Карпатская Украина оставалась оккупированной до конца Второй мировой войны, а после 1945 года территория вошла в состав УССР. Волошин погиб в московской тюрьме.

Почему Августин Волошин искал поддержки у Гитлера

Августин Волошин искал поддержки у Гитлера, чтобы защитить Карпатскую Украину от полной оккупации Венгрией. На тот момент Венгрия, союзник нацистской Германии, уже имела территориальные претензии на Закарпатье.

Волошин пытался получить международное признание и политический протекторат Германии, чтобы создать защитный щит для своего государства. Он надеялся, что под протекторатом нацистской Германии Карпатская Украина сможет избежать насильственной аннексии и сохранить независимость.

"Часто из-за этого обращения в некоторых кругах историков говорят, что Августин Волошин был коллаборационистом. Нацистская Германия просто была одним из геополитических игроков тогдашней Европы, с которым работали Москва, Лондон, Париж, Вашингтон и другие государства. В то время еще не было такой антагонии между двумя блоками", — подчеркнул историк.

Однако у Гитлера уже были свои планы. Ему нужна была лояльная Венгрия в качестве союзника в будущей войне против СССР, поэтому он "подарил" Закарпатье венгерскому регенту Горти.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

