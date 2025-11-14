Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Немецкие войска оккупировали все украинские города за 13 месяцев.

https://glavred.info/culture/ne-kiev-i-ne-odessa-kakoy-gorod-ukrainy-nemcy-zahvatili-poslednim-vo-vtoroy-mirovoy-10715576.html Ссылка скопирована

История последнего города, который оккупировала нацистская Германия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Какие были основные цели нацистов во время войны

Где произошли самые ожесточенные бои на территории Украины

Какой город стал последним, оккупированным немецкими войсками

22 июня 1941 года Третий Рейх начал войну против Советского Союза, известную как "Операция Барбаросса". Молниеносная атака немецких войск привела к серьезным потерям советской армии и быстрому отступлению на многих фронтах. Основной целью нацистов был захват ключевых городов, промышленных центров и ресурсов Украины, а также контроль над населением.

Где произошли основные бои

Самые ожесточенные бои шли за Киев, Одессу, Харьков и Симферополь, пишет портал History. Битва за Киев в сентябре-октябре 1941 года стала одним из крупнейших поражений Красной армии. Тогда около 600 000 советских солдат попали в окружение, что привело к значительным потерям и повлияло на оборону восточных территорий.

видео дня

Какой город немцы оккупировали последним

Летом 1942 года немецкие войска оккупировали всю территорию Украины. Последним городом, который был захвачен, стал Свердловск, а ныне Должанск в Луганской области. Этот небольшой шахтерский город, расположенный вблизи границы с Россией, имел стратегическое значение из-за промышленных объектов и транспортных путей.

Довжанск неоднократно менял свой статус. После освобождения от немцев он еще раз попал под оккупацию, но уже советских войск.

Что сейчас с Должанском

В 2014 году город захватили боевики так называемой Луганской народной республики. Только в 2016 году город получил современное название - Должанск. Сегодня он и в дальнейшем остается под контролем российских сил.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: History Портал History - это онлайн-ресурс, посвященный событиям мировой и украинской истории, который подает материалы в доступной, систематизированной и популярной форме. Он создан для широкой аудитории: от школьников и студентов до исследователей, журналистов и всех, кто интересуется историей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред