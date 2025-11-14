Укр
Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Руслана Заклинская
14 ноября 2025, 19:55
Немецкие войска оккупировали все украинские города за 13 месяцев.
История последнего города, который оккупировала нацистская Германия / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Какие были основные цели нацистов во время войны
  • Где произошли самые ожесточенные бои на территории Украины
  • Какой город стал последним, оккупированным немецкими войсками

22 июня 1941 года Третий Рейх начал войну против Советского Союза, известную как "Операция Барбаросса". Молниеносная атака немецких войск привела к серьезным потерям советской армии и быстрому отступлению на многих фронтах. Основной целью нацистов был захват ключевых городов, промышленных центров и ресурсов Украины, а также контроль над населением.

Где произошли основные бои

Самые ожесточенные бои шли за Киев, Одессу, Харьков и Симферополь, пишет портал History. Битва за Киев в сентябре-октябре 1941 года стала одним из крупнейших поражений Красной армии. Тогда около 600 000 советских солдат попали в окружение, что привело к значительным потерям и повлияло на оборону восточных территорий.

Какой город немцы оккупировали последним

Летом 1942 года немецкие войска оккупировали всю территорию Украины. Последним городом, который был захвачен, стал Свердловск, а ныне Должанск в Луганской области. Этот небольшой шахтерский город, расположенный вблизи границы с Россией, имел стратегическое значение из-за промышленных объектов и транспортных путей.

Довжанск неоднократно менял свой статус. После освобождения от немцев он еще раз попал под оккупацию, но уже советских войск.

Что сейчас с Должанском

В 2014 году город захватили боевики так называемой Луганской народной республики. Только в 2016 году город получил современное название - Должанск. Сегодня он и в дальнейшем остается под контролем российских сил.

Об источнике: History

Портал History - это онлайн-ресурс, посвященный событиям мировой и украинской истории, который подает материалы в доступной, систематизированной и популярной форме. Он создан для широкой аудитории: от школьников и студентов до исследователей, журналистов и всех, кто интересуется историей.

Вторая мировая война Вторая мировая Адольф Гитлер История Украины
14:28

В Купянске остается менее 50 россиян, они "отрезаны" друг от друга – военный

14:25

Крупнейший нефтяной порт РФ остановил экспорт нефти после дроновой атаки

14:05

"Психика и тело больше не могут": жена Джигана показалась в разбитом состоянии

13:58

"Мы боремся": Высоцкая впервые заговорила о состоянии дочери

13:52

Влупит настоящий мороз: названы области Украины, которые окутает холод

13:33

"Ей дали 10-15 млн": режиссер-путинист "набросился" на Джоли после визита в Херсон

13:32

ССО мощно ударили по оккупантам, которые должны были окружить Покровск

13:25

Как в детстве: удивительный рецепт самых сочных котлетВидео

13:12

Мужчина даже не мечтал о таком трофее: рыбак поймал "речного монстра"

