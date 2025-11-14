Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Вы узнаете:
22 июня 1941 года Третий Рейх начал войну против Советского Союза, известную как "Операция Барбаросса". Молниеносная атака немецких войск привела к серьезным потерям советской армии и быстрому отступлению на многих фронтах. Основной целью нацистов был захват ключевых городов, промышленных центров и ресурсов Украины, а также контроль над населением.
Где произошли основные бои
Самые ожесточенные бои шли за Киев, Одессу, Харьков и Симферополь, пишет портал History. Битва за Киев в сентябре-октябре 1941 года стала одним из крупнейших поражений Красной армии. Тогда около 600 000 советских солдат попали в окружение, что привело к значительным потерям и повлияло на оборону восточных территорий.
Какой город немцы оккупировали последним
Летом 1942 года немецкие войска оккупировали всю территорию Украины. Последним городом, который был захвачен, стал Свердловск, а ныне Должанск в Луганской области. Этот небольшой шахтерский город, расположенный вблизи границы с Россией, имел стратегическое значение из-за промышленных объектов и транспортных путей.
Довжанск неоднократно менял свой статус. После освобождения от немцев он еще раз попал под оккупацию, но уже советских войск.
Что сейчас с Должанском
В 2014 году город захватили боевики так называемой Луганской народной республики. Только в 2016 году город получил современное название - Должанск. Сегодня он и в дальнейшем остается под контролем российских сил.
