Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

Анна Ярославская
30 января 2026, 10:56
Так называемое энергетичекое перемирие стало "джентльменским соглашением" между переговорщиками.
Удары по энергетике
Удары по энергетике Украине, вероятно, не закончатся навсегда

Кратко:

  • Энергетическое перемирие носит неформальный характер и названо "джентльменским"
  • Перемирие не вступило в силу сразу
  • После очередной атаки российская сторона якобы принесла частные извинения

Энергетическое перемирие было достигнуто после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

Советник администрации президента Украины, говоривший на условиях анонимности, назвал так называемое энергетичекое перемирие "джентльменским соглашением" между переговорщиками.

Соглашение не сразу вступило в силу. После того, как Россия 27 января обстреляла Одессу и пассажирский поезд беспилотниками и ракетами, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики принесли частные извинения. Об этом сообщил украинский советник. Россияне объяснили эту атаку тем, что не всем подразделениям российской армии было приказано воздержаться от огня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг отказался комментировать этот вопрос.

Самуэль Чарап — эксперт по России и Украине из корпорации RAND занимающейся исследованиями в области безопасности в Вашингтоне — заявил, что временная приостановка может представлять собой "меру укрепления доверия", призванную "продемонстрировать серьезность намерений в переговорах".

"Это не означает, что удары прекратятся навсегда", — сказал Чарап.

Энергетическое перемирие - что известно

Как писал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства, которое транслировал Белый дом.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.

Президент Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь.

30 января Зеленский заявил, что Украина будет зеркально придерживаться энергетического перемирия, хотя напрямую на переговорах в Абу-Даби оно не обсуждалось. По его словам, "прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было".

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров - США. Мы всегда демонстрируем, что поддерживаем все рациональные американские инициативы, поддерживаем любые реальные инициативы по деэскалации и тому подобное", - отметил президент Украины.

Энергетическое перемирие может сыграть на руку РФ: мнение аналитиков

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют эксперты.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

