Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 31 марта.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-vnezapno-obvalilis-kurs-valyut-na-31-marta-10752974.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 31 марта / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 31 марта

Изменился ли курс евро

Каким будет курс злотого 31 марта

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 31 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 31 марта, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,79 грн/долл., что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,31 грн/евро. Таким образом, гривна укрепила свои позиции на 17 копеек.

Курс валют на 30 марта / Инфографика: Главред

Курс злотого на 31 марта

30 марта НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,77 грн/злот. 31 марта курс установили на уровне 11,73 грн/злот, что на 4 копейки меньше.

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 марта, доллар несколько вырос, а евро значительно ослабил свои позиции. Злотый тоже демонстрирует падение по отношению к украинской валюте.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред